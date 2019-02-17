İzmir'deki 12 ev için tahliye kararı!

İzmir'de toprak kayması yaşandı. İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde daha önceden meydana gelen toprak kayması yüzünden hasar gören evlerdeki vatandaşlar tahliye edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde heyelan yüzünden hasar gördüğü tespit edilen 12 evin boşaltılmasına karar verildi. Alınan son bilgilere göre, Ocak ayında görülen yağışların hemen ardından yerde çatlakların oluştuğu Eğridere Mahallesi'nde 11 Şubat tarihinde çatlakların büyümesi sonrasında AFAD ekipleri tarafından gereken önlemler alındı.

Tahliye Kararı Verildi

Çatlağın son 2 günde daha da genişlemesi sonrasında 1 ev yıkılırken 11 ev içinde tahliye kararı verildi. Mahalle Muhtarı Hüseyin Şeker, durumu kaymakamlığa ilettikten sonra AFAD ekiplerinin bölgede gereken tüm incelemeleri yaptıklarını da söyledi.