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İstanbul Valiliği'nden ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama
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Ekonomi - - Editör: Sefa Koçak

İstanbul Valiliği'nden ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Vali Şahin, 200 gram ekmeğin 1 TL'den satışına devam edileceğini açıkladı.

İstanbul'da ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulunan Vali Vasip Şahin, 200 gram ekmeğin 1 TL'den satılacağını açıkladı. Artan maliyetler nedeniyle fırıncılar bir süredir ekmek fiyatlarına zam yapılması gerektiğini savunuyordu.

Vali Şahin'in açıklamaları şu şekilde:

250 gram ekmek 1.25 TL olarak satılıyor. Ekmek fiyatında bir değişiklik yok. 200 gram ekmek 1 TL'den tüketiciye ulaştırılacak. Farklı fiyat uygulayanlarla ilgili hem biz Valilik olarak, hem ticaret odamız hem de ilçe belediyesi zabıtaları denetleyecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın açıklamaları:

Sevgili vatandaşlarımıza ekmekteki dalgalanmadann dolayı açıklama yapıyoruz. Halk ekmeğin temel hedefi fiyatlarda dengelemeyi sağlamak, kaliteli ve sağlıklı ekmek sağlamak.


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