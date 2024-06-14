İstanbul'da, İSPARK tarafından işletilen otoparklara yapılan yeni zam kararı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tartışma yarattı. Haziran ayı üçüncü birleşiminde gündeme gelen teklif, özellikle şehrin çeşitli bölgelerindeki otopark kullanıcılarını etkileyecek şekilde düzenlendi.

Meclis toplantısında, İBB iştirak şirketi İSPARK'ın önerdiği zam teklifi masaya yatırıldı ve oybirliğiyle kabul edildi. Bu kararla birlikte, özellikle merkezi semtlerdeki otopark ücretleri ciddi oranda artacak. Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli gibi yoğun kullanılan ilçelerde saatlik otopark ücretleri yüzde 35 ile 52 liradan 70 liraya yükselecek.

Ayrıca, bu ilçelerde 1-2 saat arası otopark ücreti 66 liradan 90 liraya, 2-4 saat arası ücret 73 liradan 110 liraya, 4-8 saat arası ücret 101 liradan 135 liraya, 8-12 saat arası ücret 134 liradan 180 liraya ve 12-24 saat arası ücret 202 liradan 270 liraya çıkarılacak.

İSPARK'ın teklifinde daha uzak bölgelerdeki otopark ücretleri de artırılıyor. Örneğin, Adalar, Arnavutköy, Avcılar gibi ilçelerde 1 saatlik park ücreti 36 liradan 50 liraya çıkarılacak. Benzer şekilde, 1-2 saat arası ücret 45 liradan 60 liraya, 2-4 saat arası ücret 58 liradan 80 liraya, 4-8 saat arası ücret 73 liradan 100 liraya, 8-12 saat arası ücret 112 liradan 150 liraya ve 12-24 saat arası ücret 146 liradan 195 liraya yükselecek.

Ayrıca, orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerinde de artış öngörülüyor. Otomobiller için giriş ücreti 104 liradan 141 liraya, minibüs-kamyonet-panelvan için 298 liradan 403 liraya, midibüs için 524 liradan 708 liraya, otobüs-kamyon için 1050 liradan 1418 liraya ve motosiklet için 69 liradan 94 liraya yükseltilecek.

Meclis oylamasında, zam teklifi AK Parti'nin ret oylarına karşın CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Yeni ücret tarifesi onaylanmasının ardından kısa süre içinde yürürlüğe girecek.

Bu karar, İstanbul'da yaşayanların günlük yaşamını etkileyecek önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor. Özellikle otopark kullanımının yoğun olduğu bölgelerdeki sürücülerin mali yükü artacak ve bu durum, şehirdeki toplu taşıma tercihlerini de etkileyebilir.