İrem Derici'den itiraf

Ünlü şarkıcı İrem Derici'den kendisiyle alakalı 5 çarpıcı itirafta bulundu.

Açık sözlülüğü ile bilinen şarkıcı İrem Derici, hayatıyla alakalı çarpıcı itiraflarda bulundu. Ünlü şarkıcı özel hayatında huzurlu hissetmek için başvurduğu yöntemle şaşırttı. Derici, depresyonda olduğu dönemlerde gördüğü özel tedavi sonucu kendini iyi hissettiğini söyledi.

Posta'nın haberine göre, sosyal medyayı aktif kullanan başarılı şarkıcı, ilk olarak "Sevmediğim tiplere yorum yazmak için fake hesap açtım" itirafında bulundu. Aşkta yüzü bir türlü gülmeyen ve bir süredir kalbi boş olan Derici "Aşk acısı diye düşündüklerim gaz sancısı çıktı" diyerek öz eleştirisini sürdürdü.

Şarkılarıyla müzik sektöründe hatırı sayılır bir yeri bulunan ve konserden konsere koşan Derici, "İki yıl önceki bir konserim dolmayınca kapıları açtırıp seyirci toplamıştım" sözleriyle samimiyetini ortaya koydu. 32 yaşındaki şarkıcı ayrıca "Gazetecilerin ilgisini çekmek için bir ara Instagram'da konum belirtiyordum" dedi. Art arda samimi itiraflarda bulunun İrem Derici, son günlerde konuşulmaya başlanan hafıza sildirmeyle ilgili ise "TMS adlı 'geçmiş anıları sildirme' programı var. Bunun tedavisini gördüm. İyi geldi" diyerek rahatladığını söyledi.

2. Sayfa programının haberine göre, yakın dostu Demet Özdemir'in 3,5 yıllık sevgilisi Oğuzhan Koç'la görüntülenen Yağmur Tanrısevsin'in de kötü olayları hatırlamamak için TMS tedavisine başvuracağı iddia edildi.