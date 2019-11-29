Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
İrem Derici'den itiraf
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

İrem Derici'den itiraf

Ünlü şarkıcı İrem Derici'den kendisiyle alakalı 5 çarpıcı itirafta bulundu.

Ünlü şarkıcı İrem Derici'den kendisiyle alakalı 5 çarpıcı itirafta bulundu.

Açık sözlülüğü ile bilinen şarkıcı İrem Derici, hayatıyla alakalı çarpıcı itiraflarda bulundu. Ünlü şarkıcı özel hayatında huzurlu hissetmek için başvurduğu yöntemle şaşırttı. Derici, depresyonda olduğu dönemlerde gördüğü özel tedavi sonucu kendini iyi hissettiğini söyledi.

Posta'nın haberine göre, sosyal medyayı aktif kullanan başarılı şarkıcı, ilk olarak "Sevmediğim tiplere yorum yazmak için fake hesap açtım" itirafında bulundu. Aşkta yüzü bir türlü gülmeyen ve bir süredir kalbi boş olan Derici "Aşk acısı diye düşündüklerim gaz sancısı çıktı" diyerek öz eleştirisini sürdürdü.

Şarkılarıyla müzik sektöründe hatırı sayılır bir yeri bulunan ve konserden konsere koşan Derici, "İki yıl önceki bir konserim dolmayınca kapıları açtırıp seyirci toplamıştım" sözleriyle samimiyetini ortaya koydu. 32 yaşındaki şarkıcı ayrıca "Gazetecilerin ilgisini çekmek için bir ara Instagram'da konum belirtiyordum" dedi. Art arda samimi itiraflarda bulunun İrem Derici, son günlerde konuşulmaya başlanan hafıza sildirmeyle ilgili ise "TMS adlı 'geçmiş anıları sildirme' programı var. Bunun tedavisini gördüm. İyi geldi" diyerek rahatladığını söyledi.

2. Sayfa programının haberine göre, yakın dostu Demet Özdemir'in 3,5 yıllık sevgilisi Oğuzhan Koç'la görüntülenen Yağmur Tanrısevsin'in de kötü olayları hatırlamamak için TMS tedavisine başvuracağı iddia edildi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İrem Derici'den itiraf
Fabinho'dan kötü haber
Arsenal'de Unai Emery kovuldu
Beşiktaş Slovan Bratislava maçında gerginlik
Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı
Türk bayrağını öpen yaşlı kadın sosyal medyada
Onyekuru Galatasaray'a
Ben Fero savcılığa şikayet edildi
Ekrem İmamoğlu'na kara propaganda
-
Çok Okunanlar
Malatya festival filmleri ile sinemaya doyacak
Malatya festival filmleri ile sinemaya doyacak
Ryan Babel de sakatlandı
Ryan Babel de sakatlandı
Turabi'nin günlük harçlığı 30 TL
Turabi'nin günlük harçlığı 30 TL
A Milli takımımıza müthiş gelir
A Milli takımımıza müthiş gelir
MasterChef Türkiye 14 Kasım kim elendi?
MasterChef Türkiye 14 Kasım kim elendi?
Büşra Nur Çalar'ın bebek mevlidi olay oldu
Büşra Nur Çalar'ın bebek mevlidi olay oldu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
İrem Derici'den itiraf
İrem Derici'den itiraf
Fabinho'dan kötü haber
Fabinho'dan kötü haber
Arsenal'de Unai Emery kovuldu
Arsenal'de Unai Emery kovuldu
Beşiktaş Slovan Bratislava maçında gerginlik
Beşiktaş Slovan Bratislava maçında gerginlik
Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı
Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı
Türk bayrağını öpen yaşlı kadın sosyal medyada
Türk bayrağını öpen yaşlı kadın sosyal medyada
Onyekuru Galatasaray'a
Onyekuru Galatasaray'a
Ben Fero savcılığa şikayet edildi
Ben Fero savcılığa şikayet edildi
Ekrem İmamoğlu'na kara propaganda
Ekrem İmamoğlu'na kara propaganda
2020 asgari ücret ne kadar olacak?
2020 asgari ücret ne kadar olacak?
İmamoğlu'ndan Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattına müjdeli haber
İmamoğlu'ndan Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattına müjdeli haber
Sayısal Loto yine Sincan'a
Sayısal Loto yine Sincan'a

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji