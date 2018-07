Hitman üçüncü bölümü ücretsiz oldu

IO Interactive tarafından geliştirilen Hitman'in Yaz Paketi ücretsiz olarak yayınlandı. Oyunun 3.bölümünü ve birçok etkinliği ücretsiz olarak sunan paket 31 Temmuz tarihine kadar ücretsiz olacak. Oyunu PlayStation Store, Xbox Store ve Steam üzerinden indirebilirsiniz.

Oyunun yayınlanan fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

HITMAN Yaz Paketini indir; sefer görevi, gerginlik kontratları, konum ustalığının 20 seviyesi ve 120+ meydan okuma dahil 3. Bölümdeki her şeyi yaşa! Ayrıca 'ICA Tesisi' konumundaki her şeye erişebileceksin.



Yaz Paketi içeriği:



- 3 sefer görevi; kesilen sahnelerin hepsi dahil

- 8 gerginlik kontratı

- 120+ meydan okuma

- 24 Başarı



Not: Oyuna erişim sadece Yaz Paketi dönemi içindir ama oyunun tam sürümünü satın alırsan, kayıtlı ilerlemen tam sürüme aktarılır.