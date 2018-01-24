Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Gülse Birsel’in yeni dizisinin fragmanı yayınlandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Merve Ece İNAN

Gülse Birsel’in yeni dizisinin fragmanı yayınlandı

Avrupa Yakası ve Yalan Dünya gibi başarılı sitcom dizilerine imza atan Gülse Birsel, şimdi yeni dizisi ile izleyici karşısına çıkıyor.

Avrupa Yakası ve Yalan Dünya dizileri ile izlenme rekorları kırmayı başaran Gülse Birsel, yeni projesi ile de oldukça iddialı.

Büyük bir merakla beklenen Gülse Birsel'in yeni dizisi ‘Jet Sosyete'nin fragmanı yayınlandı. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan ‘Jet Sosyete' dizisinin de Avrupa Yakası ve Yalan Dünya dizilerine benzer bir formatta olacağı yayınlanan fragman ile gün yüzüne çıkmış oldu.

Dizinin oyuncu kadrosunda çok kaliteli oyuncuların yer alması, izleyicinin diziden beklentisini bir tık daha yukarı taşıyor. Dizinin kadrosunda Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Ayşenil Şamlıoğlu, Hasibe Eren, Çağlar Çorumlu, Şahin Irmak, Derya Karadaş, Enis Arıkan, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Deniz Cengiz ve Ecem Uzun yer alıyor. Gülse Birsel'in kaleminin kalitesini zaten herkes biliyor, Avrupa Yakası ve Yalan Dünya ile bunu kanıtladı.

Fragmanı izleyen izleyiciler sosyal medya hesaplarından diziye dair yorumlarını dile getirdiler. Sosyal medya kullanıcıları filmin Avrupa Yakası ve Yalan Dünya dizine benzediğini belirterek, Gülse Birsel'in kuvvetli kalemi sayesinde Jet Sosyete dizisinin Avrupa Yakası ve Yalan Dünya dizilerinden ayrılacağını dile getirdiler.

Ayrıca izleyiciler Jet Sosyete dizisinin yazarının Gülse Birsel olması ve oyuncu kadrosunun çok kalite isimlerden oluşuyor olması nedeniyle, diziden oldukça umutlu olduklarının altını çizdiler.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Uyku problemlerinizin nedeni sosyal medya
Vücudunuzdaki benin tehlikeli olup olmadığını nasıl anlarsınız?
Kalp gribinin belirtileri neler?
Meral Akşener’den gazilik yorumu
Çocuğunuzla kar tatili yaparken nelere dikkat etmelisiniz?
Artan çayınızı çöpe dökmeyin!
Gülse Birsel’in yeni dizisinin fragmanı yayınlandı
Rusya’dan Ankara’ya kritik Suriye telefonu
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı
-
Çok Okunanlar
Masa başı çalışma geçmeyen omuz ağrılarını tetikliyor
Masa başı çalışma geçmeyen omuz ağrılarını tetikliyor
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Yeni teknoloji radyoterapi cihazları çocukluk çağı kanserlerinde çok etkili!
Yeni teknoloji radyoterapi cihazları çocukluk çağı kanserlerinde çok etkili!
Dilde kıllanma hastalığı her geçen gün artıyor
Dilde kıllanma hastalığı her geçen gün artıyor
Alışveriş yapma isteğimiz takıntı haline dönüşüyor
Alışveriş yapma isteğimiz takıntı haline dönüşüyor
Griple mücadelede bilinmesi gerekenler
Griple mücadelede bilinmesi gerekenler
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Sağlıklı bebekler için hamilelikten üç ay önce yapılması gereken testler var
Sağlıklı bebekler için hamilelikten üç ay önce yapılması gereken testler var
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Son Haberler
Uyku problemlerinizin nedeni sosyal medya
Uyku problemlerinizin nedeni sosyal medya
Vücudunuzdaki benin tehlikeli olup olmadığını nasıl anlarsınız?
Vücudunuzdaki benin tehlikeli olup olmadığını nasıl anlarsınız?
Kalp gribinin belirtileri neler?
Kalp gribinin belirtileri neler?
Meral Akşener’den gazilik yorumu
Meral Akşener’den gazilik yorumu
Çocuğunuzla kar tatili yaparken nelere dikkat etmelisiniz?
Çocuğunuzla kar tatili yaparken nelere dikkat etmelisiniz?
Artan çayınızı çöpe dökmeyin!
Artan çayınızı çöpe dökmeyin!
Gülse Birsel’in yeni dizisinin fragmanı yayınlandı
Gülse Birsel’in yeni dizisinin fragmanı yayınlandı
Rusya’dan Ankara’ya kritik Suriye telefonu
Rusya’dan Ankara’ya kritik Suriye telefonu
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı
Teröristlerin kayıpları artıyor. Safdışı edilen terörist 287'e ulaştı
Teröristlerin kayıpları artıyor. Safdışı edilen terörist 287'e ulaştı
Afrin şehitlerinin cenazelerine ulaşılamadı
Afrin şehitlerinin cenazelerine ulaşılamadı
Gomis'den hakkındaki iddialara yalanlama
Gomis'den hakkındaki iddialara yalanlama

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık