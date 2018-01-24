Gülse Birsel’in yeni dizisinin fragmanı yayınlandı

Avrupa Yakası ve Yalan Dünya dizileri ile izlenme rekorları kırmayı başaran Gülse Birsel, yeni projesi ile de oldukça iddialı.

Büyük bir merakla beklenen Gülse Birsel'in yeni dizisi ‘Jet Sosyete'nin fragmanı yayınlandı. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan ‘Jet Sosyete' dizisinin de Avrupa Yakası ve Yalan Dünya dizilerine benzer bir formatta olacağı yayınlanan fragman ile gün yüzüne çıkmış oldu.

Dizinin oyuncu kadrosunda çok kaliteli oyuncuların yer alması, izleyicinin diziden beklentisini bir tık daha yukarı taşıyor. Dizinin kadrosunda Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Ayşenil Şamlıoğlu, Hasibe Eren, Çağlar Çorumlu, Şahin Irmak, Derya Karadaş, Enis Arıkan, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Deniz Cengiz ve Ecem Uzun yer alıyor. Gülse Birsel'in kaleminin kalitesini zaten herkes biliyor, Avrupa Yakası ve Yalan Dünya ile bunu kanıtladı.

Fragmanı izleyen izleyiciler sosyal medya hesaplarından diziye dair yorumlarını dile getirdiler. Sosyal medya kullanıcıları filmin Avrupa Yakası ve Yalan Dünya dizine benzediğini belirterek, Gülse Birsel'in kuvvetli kalemi sayesinde Jet Sosyete dizisinin Avrupa Yakası ve Yalan Dünya dizilerinden ayrılacağını dile getirdiler.

Ayrıca izleyiciler Jet Sosyete dizisinin yazarının Gülse Birsel olması ve oyuncu kadrosunun çok kalite isimlerden oluşuyor olması nedeniyle, diziden oldukça umutlu olduklarının altını çizdiler.