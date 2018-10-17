Fotoğraf sanatçısı Ara Güler hayatını kaybetti - Ara Güler kimdir aslen nereli kaç yaşında?- Ara Güler'in hayat hikayesi

Ara Güler öldü mü? Usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in öldüğü yönünde haberler gelmeye devam ediyor. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta sanatçı Ara Güler'in kalbinin durduğu ve doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü gelen bilgiler arasında. Peki Ara Güler'in durumu nasıl son bilgiler neler?

Fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler , rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. İstanbul'da hastaneye kaldırılan ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in iki kez duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Ara Güler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybettiği yönündeki haberi sosyal medyadan paylaşan Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Yasemin İnceoğlu da Güler'in durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaparak Ara Güler'in hayatta olduğunu bildirdi. İnceoğlu Twitter hesabından paylaştığı mesajda " Ara Güler ile ilgili sevindirici bir haber; duran kalbi yeniden çalıştırıldı, yoğun bakımda..." ifadelerini kullandı.

ARA GÜLER KİMDİR?

İstanbul'da 16 Ağustos 1928'de bir Ermeni ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ara Güler, fotoğrafa yerel bir gazetede başladı.

Yaptığı önemli haberlerden biri Kumkapı'daki Ermeni balıkçılarının gündelik yaşamlarını konu alan dizi yazılarıydı. Bu yazılar 1950'lerin ortalarında İstanbul'da, Zhamanak gazetesinde yayımlandı.

Güler "Bana İstanbul fotoğrafçısı diyorlar. Ama ben dünya vatandaşıyım. Dünyanın foto muhabiriyim" demişti.

Ara Güler, 1970'lerde aralarında Winston Churchill, Indira Gandhi, Maria Callas, Alfred Hitchcock, Marc Chagall, Salvador Dali, Pablo Picasso'nun da bulunduğu birçok ünlü kişinin portrelerini çekti.