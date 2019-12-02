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Erzincan'da okullar tatil
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Erzincan'da okullar tatil

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeni ile okullar 1 gün tatil ilan edildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeni ile okullar 1 gün tatil ilan edildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor. İlçede taşımalı eğitim uygulanan yerlerde okular tatil edildi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Kayseri'deki müsabakadan dönen sporcuları taşıyan otobüs, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan'ın Refahiye ilçesi Akarsu mevkiinde kara saplanmış, ihbar üzerine bölgeye giden jandarma, polis ve AFAD ekipleri, sporcuları, karayolları ekiplerinin de yardımıyla 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarmıştı.


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