Erken tatile çıkacaklara uyarı

Ticaret Bakanlığı yaz aylarının yaklaşması sonrasında tur ve otel konaklamalarında erken rezervasyon avantajlarından faydalanmak isteyen tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için uyarılarda bulundu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, muhtelif seyahat acenteleri tarafından yaz mevsiminde gerçekleştirilmesi muhtemel paket tur ve otel konaklamalarına yönelik erken rezervasyonlar konusunda sıkıntı yaşanmaması adına uyarılar yapıldı.

Tur Paketlerine Dikkat Edilmeli

Turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından başlatılan kampanyalarda son dönemlerde tüketicilerin paket tur ve otel konaklama sözleşmelerinde erken rezervasyonlu tatil seçeneklerini tercih ettiklerine işaret bu konuda dikkatli ve tedbirli olunmaları vatandaşlardan istendi.