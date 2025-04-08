Erdoğan'dan CHP'ye Sert Sözler: “Marjinal Örgüt Gibi Davranıyorlar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda hem iç politikaya hem de Gazze’deki gelişmelere yönelik dikkat çekici mesajlar verdi. Erdoğan, CHP’yi demokratik siyaset anlayışından uzaklaşmakla suçlayarak, “Marjinal örgüt gibi davranıyorlar” ifadesini kullandı.

CHP’ye Çok Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının özellikle siyasi atmosferi hedef alan kısmında CHP’ye ağır sözlerle yüklendi. Muhalefetin demokratik çerçeveden uzaklaştığını savunan Erdoğan, “Siyasette şiddete, hakarete ve sokak terörüne yer yok. Ancak CHP, bu değerleri hiçe sayarak marjinal bir örgüt tarzı sergiliyor. Artık demokratik bir parti gibi değil, radikal bir yapının davranışları içindeler” dedi.

AK Parti'den Ramazan Mesajı

Toplantının başlangıcında Ramazan ayı boyunca yapılan çalışmalara da değinen Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının iftar ve sahur programlarıyla vatandaşa yakın olma gayreti içinde olduğunu belirtti. "Gösteriş için değil, gönüllere ulaşmak için çalıştık" diyen Erdoğan, Ramazan ayının ruhunu yansıtan faaliyetlerin, partinin halkla bağını güçlendirdiğini ifade etti.

Gazze Vurgusu: Vicdanları Kanatan Katliamlar

Konuşmasının en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Gazze ile ilgiliydi. Erdoğan, bayram sevincinin Gazze’deki gelişmeler nedeniyle buruk geçtiğini dile getirerek, “Masum çocuklar, kadınlar ve yaşlılar göz göre göre katledildi. Bu açıkça bir savaş suçudur” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Gazze'deki gelişmelerin sadece bir katliam olmadığını, insanlık onuruna karşı işlenen büyük bir suç olduğunu vurgulayan Erdoğan, küresel güçlerin sessizliğine de göndermede bulundu: “Siyonist lobinin etkisi altında kalan devletler bu vahşete göz yumuyor.”

“Siyonist Lobiye Boyun Eğmeyeceğiz”

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze konusunda dik durmaya devam edeceğini ve bu insanlık dramına karşı sessiz kalmayacaklarını söyledi. “Kimse bizim için sınır çizemeyecek. Siyonist lobi karşısında asla eğilmeyeceğiz. Adaletin, insan haklarının ve vicdanın yanında olmaya devam edeceğiz” sözleriyle tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.

Uluslararası Diplomasi Mesajı

Gazze konusunda uluslararası arenada da girişimlerini sürdüreceklerini belirten Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nda Gazze’yi gündeme taşıyacaklarını, liderlerle görüşmeye devam edeceklerini ifade etti.

Siyasetin Geleceği İçin Uyarılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda ise siyaset dilinin giderek sertleşmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Özellikle muhalefet partilerinin yapıcı eleştiri yerine kutuplaştırıcı söylemleri tercih ettiğini savunarak, siyasetin temelinde millet iradesine saygının olması gerektiğini hatırlattı.