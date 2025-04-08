Erdoğan, Özgür Özel’e Açtığı Dava İle Siyasi Tartışmayı Hukuka Taşıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in son kurultay konuşmasında kullandığı ifadeler nedeniyle hukuki girişimde bulundu. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından yapılan açıklamaya göre, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı. Ayrıca Özel hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunuldu.

Kurultaydaki Sözler Gerginliği Tırmandırdı

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda kürsüye çıkan Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında “cuntacı” gibi ifadeler kullanması kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı. Erdoğan cephesinden gelen bu sert karşılık, kurultay konuşmasında dile getirilen suçlamaların ciddiye alındığını ve yargı önüne taşınacağını gösteriyor.

500 Bin Liralık Tazminat Davası

Cumhurbaşkanı’nın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve hakaretamiz ifadeler nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır” ifadelerini kullandı. Aydın ayrıca, söz konusu hakaretlerin aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil ettiğini belirterek savcılığa da resmi başvurunun yapıldığını açıkladı.

Siyasi Dilde Gerilim Artıyor

CHP lideri Özgür Özel’in, kurultay konuşmasında kullandığı sert üslup ve iddialar, siyasi arenada tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu. Erdoğan’ın sadece tazminat davası açmakla kalmayıp cezai süreç de başlatması, siyaset dilinde daha sert ve net çizgilerin belirlendiği bir döneme girildiğinin sinyallerini veriyor.

Özel Cephesinden Açıklama Bekleniyor

Erdoğan’ın dava hamlesine karşı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu. Parti kurmaylarından henüz resmi bir açıklama gelmezken, Özel’in kurultayda dile getirdiği sözlerin arkasında durup durmayacağı ya da yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

Yargı Süreci Başlıyor

Siyasi tartışmaların yargı önünde devam edecek olması, sadece siyaseti değil kamuoyunu da doğrudan etkiliyor. Özellikle yüksek meblağlı manevi tazminat davasının sonucu, ilerideki benzer davalar için de emsal teşkil edebilir. Erdoğan’ın avukatının belirttiği üzere sadece bir tazminat talebi değil, aynı zamanda ceza hukuku kapsamında da bir süreç başlatılmış durumda.

Davanın Sonuçları Ne Olabilir?

Bu tarz yüksek profilli davalarda hem mahkemelerin yaklaşımı hem de kamuoyunun tepkisi büyük önem taşıyor. Yargı süreci ilerledikçe dava, siyasi aktörlerin konumlarını pekiştirme veya zayıflatma potansiyeline sahip olabilir. Uzmanlar, bu davanın sadece iki lider arasında değil, kutuplaşan siyasetin içinde yeni bir dönüm noktası olabileceğini öngörüyor.