Somali’nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed, Kurban Bayramı öncesi kurban vekaletini Türk Kızılay’a vererek Somali’deki yardım kampanyasına destek oldu.

17 bin hisse ile 200 binden fazla kişiye ulaşılacak

Türk Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl kurban yardımları Türkiye başta olmak üzere Gazze ve birçok ülkede yürütülecek. Somali’de ise 17 binden fazla hisse kesilerek 200 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaştırılması hedefleniyor. Büyükelçi Mohamed de bu seferberliğe destek vererek vekaletini Kızılay’ın kurumsal internet sitesi üzerinden iletti.

Vekalet sonrası bağış sertifikası, Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük tarafından Mohamed’e takdim edildi.

“Aşevi ve eğitim projeleri hayati önem taşıyor”

Büyükelçi Mohamed, yaptığı değerlendirmede Türk Kızılay’ın Somali’de yürüttüğü aşevi projelerinin binlerce insan için hayati önem taşıdığını söyledi. Hastalar, engelliler, yetim çocuklar ve yerinden edilmiş kişilerin bu desteklerden doğrudan faydalandığını belirtti.

Mohamed ayrıca Türk Kızılay’ın, Somali Kızılayı ile ortaklaşa yürüttüğü ilk yardım eğitimleri ve cezaevindeki kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarının da toplum üzerinde olumlu etkiler yarattığını vurguladı.

Kızılay, uluslararası yardımlarda öncü

Her yıl Kurban Bayramı'nda milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşan Türk Kızılay, 2024 yılında da yüzlerce bölgede kurban kesimi ve dağıtımı yaparak yardım elini uzatmaya devam ediyor. Kurum, bağış sürecini hem şeffaf hem de dijital olarak yürütürken, vekaletle kurban kesimi konusunda da güven sağlamaya devam ediyor.