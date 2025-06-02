İstanbul Başakşehir’de 6 yaşındaki Ali Kemal Ertaş, 2 yaşındaki kardeşi Ömer Asaf’ı da yanına alarak ailesine haber vermeden evden çıktı. Otobüslere ilgileri olan iki kardeş, duraktan geçen İETT otobüsüne bindi.

Şoför şüphelendi, merkezi bilgilendirdi

İETT’nin açıklamasına göre, 78-G numaralı hatta görev yapan otobüs şoförü Kamuran Gümüşten, çocukların yalnız yolculuk ettiğini fark ederek durumu İETT Filo Yönetim Merkezi’ne iletti. Ardından çocukları İETT Peron Amirliği’ne götürerek güvenli şekilde yetkililere teslim etti.

Aileye ulaşılınca sevindirici buluşma gerçekleşti

112 Acil Çağrı Merkezi devreye sokularak aileyle iletişim kuruldu. Kısa süre içinde çocukların ailesi bulundu ve kardeşler sağ salim teslim edildi. Anne Güler Ertaş, gösterilen ilgi ve hızlı müdahale için tüm görevlilere teşekkür etti.

Küçük kardeşlere nostaljik sürpriz

Otobüs tutkunu kardeşlere sürpriz yapan İETT ekipleri, filodaki nostaljik araçların yer aldığı garajda kısa bir tur düzenledi. Kardeşler hem güvende olmanın hem de otobüsleri yakından görmenin keyfini yaşadı.

Kameralara yansıyan dikkatli an

Otobüs içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ali Kemal’in bir elinde oyuncak diğer elinde kardeşiyle otobüse bindiği ve şoförün çocuklara “Eviniz nerede?” diye sorduğu görüldü. O anlar sosyal medyada da geniş yankı buldu.