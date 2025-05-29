Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kargo ve posta sektörünün son beş yılda büyük bir sıçrama yaptığını belirterek, gönderi sayısının 2019’dan bu yana 2,2 kat artarak 1 milyar 385 milyon adedi aştığını, gelirlerin ise 107 milyar liraya yaklaştığını açıkladı.

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenen 15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı'nda sektörle ilgili güncel verileri paylaştı.

E-ticaret kargoyu büyüttü, istihdam 122 bini geçti

Kargo sektörünün büyümesinde e-ticaretin etkisine dikkat çeken Uraloğlu, Türkiye'de 2024 yılı sonunda e-ticaret hacminin 3 trilyon lirayı aştığını belirtti.

“Kargo sektörüne bu yıl 12,7 milyar liralık yatırım yapıldı, istihdam edilen kişi sayısı 122 bini geçti,” dedi. İzmir’de grev başladı, toplu ulaşımda aksamalar yaşanıyor İçeriği Görüntüle

Kovid-19 döneminde başlatılan teslimat kodu uygulaması ve 7/24 teslimat modeliyle sektörün hizmet kalitesinin arttığını kaydeden Uraloğlu, yeni nesil teslimat noktaları ve güvenli sistemlerle vatandaşların beklentilerinin karşılandığını vurguladı.

Dijitalleşme ve yapay zeka sektörü dönüştürüyor

Konferansta konuşan Bakan Uraloğlu, teknolojinin yaşamın her alanında etkisini artırdığını belirterek, “Yapay zeka artık yalnızca teknik değil, stratejik bir değer,” dedi.

Türkiye’de internet kullanım oranı %86’yı aşarken, mobil internet kullanıcı sayısı 80 milyonu geçti.

Fiber altyapı uzunluğunun 605 bin kilometreyi, abone sayısının ise 8 milyonu geçtiğini belirten Uraloğlu,

“5G için bu yıl ihaleye çıkıyoruz, 2025’te hizmete sunacağız,” ifadelerini kullandı.

Siber güvenlikte binlerce tehdit engellendi

Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde güvenliğin ön planda olduğunu belirten Uraloğlu, USOM merkezli siber güvenlik yapısının 2 bin 346 SOME ve 8 binden fazla uzmanla 2025 yılı içinde 35 binden fazla zararlı internet adresini engellediğini söyledi.

“Siber tehditlere karşı yerli yazılımlarla kendimizi koruyoruz,” dedi.

Tarife karşılaştırma projesi dünyada ilk 5’te

Bakan Uraloğlu, e-Devlet üzerinden başlatılan “Tarife Karşılaştırma Projesi”nin Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nde ilk 5’e girerek uluslararası başarı kazandığını da duyurdu.

Bu proje sayesinde vatandaşlar, internet ve telefon tarifelerini şeffaf şekilde karşılaştırarak en uygun seçeneği kolayca bulabiliyor.