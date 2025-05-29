Türkiye’nin sivil bir anayasaya kavuşması için başlatılan yeni süreçte, AK Parti tarafından kurulan anayasa komisyonu 4 Haziran Salı günü Beştepe’de ilk toplantısını gerçekleştirecek. Komisyon, yeni anayasa hazırlıkları çerçevesinde ön değerlendirme ve planlama yapacak.

Erdoğan: “Darbe anayasası utancından milletimizi kurtaracağız”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa çağrısını kamuoyuna duyururken, bu amaçla 10 hukukçunun görevlendirildiğini açıklamıştı. Erdoğan, mevcut anayasanın darbe sonrası yazıldığını vurgulayarak, “Milletimizi bu utançtan kurtaracağız,” ifadelerini kullanmıştı.

Komisyon üyeleri belli oldu

Komisyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. AK Parti'nin üst düzey yöneticilerinden oluşan komisyon şu isimlerden oluşuyor:

Efkan Ala ve Mustafa Elitaş (Genel Başkanvekilleri)

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Ömer Çelik (AK Parti Sözcüsü)

Abdullah Güler (TBMM Grup Başkanı)

Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu (Grup Başkanvekilleri)

Toplantının ana gündem maddeleri arasında anayasa taslağına yönelik yöntem belirleme ve teknik hazırlıkların planlanması yer alacak.

Serap Yazıcı Özbudun komisyonda yer almadı

AK Parti’ye geçişiyle gündem olan hukukçu Serap Yazıcı Özbudun’un ismi kulislerde geçse de, Anadolu Ajansı’nın aktardığı komisyon listesinde yer almadı. Bu durum, parti içinde yapılan son dakika değerlendirmelerine bağlanıyor.

Gözler yeni anayasa sürecinde

AK Parti, yeni anayasa için kendi içinde hazırlık sürecini tamamladıktan sonra, diğer siyasi partilerle diyaloğa geçmeyi planlıyor. Komisyonun çalışmalarının, Türkiye’de siyasi yapının geleceğini şekillendirecek önemli adımlara zemin hazırlaması bekleniyor.