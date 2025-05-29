İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da biri Nablus, diğeri Ramallah’ta olmak üzere Filistinlilere ait iki evi daha yıktı. Yıkımların, İsrail'in “cezalandırma politikası” kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Nablus’ta patlayıcı kullanıldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, gece saatlerinde Nablus’un batısındaki Selam Mahallesi’ne baskın düzenleyen İsrail askerleri, bir apartmanı abluka altına aldı. Binayı boşaltan askerler, 18 Ağustos 2024’te öldürülen Cafer Muna’ya ait daireyi patlayıcılarla havaya uçurdu. Yıkım sırasında mahallede gerilim yükseldi.

Ramallah’ta da benzer tablo

Ramallah’ın kuzeyinde yer alan el-Mugayyir köyünde ise köy meclisine ait bir bahçede iş makineleriyle tahribat yapıldı. Ardından Enver Semih Nasan’a ait ev, içindekilerin zorla dışarı çıkarılmasının ardından yıkıldı.

Bu tür yıkımlar, İsrail ordusunun Filistinli bireylerin gerçekleştirdiği ya da desteklediği iddia edilen direniş eylemlerine karşılık verdiği cezalandırma yöntemlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

İnsan hakları örgütlerinden tepki

Uluslararası insan hakları kuruluşları, İsrail’in uyguladığı ev yıkımı politikasını “toplu cezalandırma” olarak değerlendiriyor. Bu uygulamanın hem uluslararası hukuka aykırı olduğunu hem de sivil halk üzerinde derin travmalar yarattığını belirtiyorlar.

Filistin tarafı ise bu tür yıkımların gerginliği artırdığını ve sivilleri hedef aldığını savunuyor.