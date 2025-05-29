Ordu’da deniz kafeslerinde yetiştirilen Türk somonunda hasat dönemi başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl somon ihracatından elde edilecek gelirin 1 milyar lirayı bulması bekleniyor.

Somon ve levrek üretimi 5.400 tona ulaştı

Ordu’nun su ürünleri potansiyelinin yüksek olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Altınordu ve Perşembe ilçelerinde kurulu 7 deniz kafesinde Türk somonu ve levrek üretimi yapıldığını söyledi.

Toplamda 4 bin 600 ton somon, 800 ton ise levrek üretildiğini aktaran Yılmaz, iç sulardaki küçük tesislerin de üretime katkı sunduğunu ifade etti.

İhracatın rotası: Rusya ve Japonya

Hasadı yapılan somonların hem iç piyasada değerlendirildiğini hem de yurt dışına ihraç edildiğini vurgulayan Yılmaz, özellikle Rusya ve Japonya’nın başlıca ihracat pazarları olduğunu, Avrupa Birliği ülkelerinin de bu listeye eklendiğini belirtti.

“Bu yılki üretimle birlikte Ordu ekonomisine 1 milyar liralık katkı bekliyoruz,” dedi. Spot gazda referans fiyat 13.420 TL oldu İçeriği Görüntüle

Çevreye duyarlı üretim

Yılmaz, kafes balıkçılığı faaliyetlerinde çevresel hassasiyetin ön planda tutulduğunu da dile getirdi. Üretimin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çevre koruma mevzuatları çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

Sektör istihdam da sağlıyor

Kıyı şeridi 121 kilometreyi bulan Ordu’nun deniz ve su ürünleri açısından önemli bir coğrafyaya sahip olduğunu söyleyen Yılmaz, sektörün sadece ekonomik değil, sosyal anlamda da katkı sunduğunu belirtti.

“Su ürünleri sektörü, bölgede istihdamı da artırıyor,” diyerek özellikle kıyı ilçelerde bu alana olan ilginin büyüdüğünü ifade etti.

Ordu’da somon hasadı haziran sonuna kadar devam edecek.