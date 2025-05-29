Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, Gazze’de ABD ve İsrail'in yönlendirmesiyle kurulan insani yardım sisteminin sürdürülemez olduğunu belirtti. Sunghay, bu sistemin hem insani ilkelere aykırı olduğunu hem de halk için büyük tehlike oluşturduğunu ifade etti.

“Yardım sistemi halkı riske atıyor”

Sunghay, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamalarda, Gazze’de halihazırda yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, açlık ve bombardımanın birlikte sürdüğü bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

“Gazze nüfusunun yaklaşık yarısı yerinden edildi. İnsanlar dar bir alana sıkıştırılmış durumda. Su, gıda, sağlık hizmetleri yok denecek kadar az. Yardım noktalarına ulaşmaya çalışmak bile hayatı tehdit ediyor.”

ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından kontrol edilen yardım dağıtım modelinin yalnızca güney bölgelerde sınırlı birkaç noktada uygulandığını vurgulayan Sunghay, engelli, yaşlı ve hasta insanların bu alanlara ulaşmasının imkânsız olduğunu belirtti.

“Kaos ortamı yaşanıyor, insanlar ölüyor”

Sunghay, 27 Mayıs’ta yaşanan yardım izdihamını örnek göstererek, insanların yiyeceğe ulaşmak için çaresizce mücadele ettiğini ve bunun trajik sonuçlar doğurduğunu dile getirdi:

“İnsanlar açlıktan ölüyor, kalabalıklar yiyecek kapmaya çalışıyor. Ancak yardım böyle verilmez. Yardım, insanların yaşadığı yerlere ulaştırılmalı. Dağıtım merkezleri çözüm değil.”

Sunghay ayrıca İsrail ordusunun yardıma ulaşmaya çalışan sivillere ateş açtığını ve bunun “kalabalık kontrolü” değil, doğrudan yaşam hakkı ihlali olduğunu söyledi.

“Bu savaş sona ermeli”

Ocak–Mart 2024 döneminde Gazze’de yardım almaya çalışanlara yönelik en az 27 ölümcül saldırı yaşandığını açıklayan BM yetkilisi, uluslararası hukukun bu tür uygulamaları açıkça yasakladığını belirtti.

Yardım sisteminin hem etik hem de operasyonel açıdan başarısız olduğunu belirten Sunghay, “Bu sistem Gazzeliler için işe yaramıyor. Onlarla iletişim halindeyiz ve onlar da bu yöntemi istemiyor,” dedi.

BM’nin defalarca uyarıda bulunduğunu hatırlatan Sunghay, uluslararası toplumun artık somut adımlar atması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Gerçekten harekete geçmemiz gerekiyor. Aksi takdirde daha fazla insan ölecek. Bu savaş sona ermeli.”