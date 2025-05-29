İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin grev kararı kentte günlük yaşamı doğrudan etkiledi. Grev nedeniyle toplu ulaşımda ve belediye hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

Toplu taşıma duraklarında uzun kuyruklar oluştu

Genel-İş Sendikası’na bağlı işçiler, toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması üzerine gece saatlerinden itibaren greve başladı. Özellikle sabah saatlerinde ESHOT otobüslerinin büyük bölümü sefere çıkmayınca, vatandaşlar İZULAŞ’a ait otobüsleri kullanmak zorunda kaldı. Duraklarda yoğunluk oluşurken, alternatif olarak metro, İZBAN, tramvay ve vapur seferlerine yönelim arttı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşanan yoğunluklara karşılık toplu ulaşım araçlarında ek sefer düzenleneceğini duyurdu. Ancak özellikle Halkapınar aktarma merkezinde ciddi kalabalıklar gözlendi.

Trafik kilitlendi, hizmetler durdu

Toplu taşımada yaşanan aksaklık nedeniyle birçok kişi kendi aracıyla yola çıkmayı tercih etti. Bu da Yeşildere, Altınyol ve Ankara Caddesi gibi ana arterlerde trafik yoğunluğunu artırdı.

Grev sadece ulaşımla sınırlı kalmadı. Temizlik, park ve bahçe bakımı, fen işleri, kreş hizmetleri, mezbaha ve otopark işletmeleri gibi pek çok belediye hizmetinde de duraksama yaşanıyor. Özellikle sabah saatlerinde çöp toplanmayan mahallelerde koku ve görüntü kirliliği oluşmaya başladı.

Vatandaş: "Mağdur oluyoruz, çözüm bekliyoruz"

Grev nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar, bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. Konak’ta otobüs bekleyen İhsan Özçelik, “İzmirliler mağdur oluyor. Kimin hatası bilmiyorum ama insanlar işe gidemiyor, bu böyle gitmez” dedi.

Görme engelli Vedat Atkan ise, “Yarım saat otobüs bekledim. Bu sadece benim değil, herkesin sorunu. Kalıcı bir çözüm şart” ifadelerini kullandı. Gülten Çayiç adlı vatandaş da işe gidemediğini belirterek, “Akrabam arabasıyla bırakacak artık, perişan olduk” dedi.

Gözler taraflar arasında yapılacak yeni görüşmelerde

Sendika ve belediye yönetimi arasındaki müzakereler sonuçsuz kalırken, grevin ne kadar süreceği henüz netlik kazanmadı. Vatandaşlar, hem ulaşımda hem belediye hizmetlerinde yaşanan bu büyük aksamanın daha fazla sürmemesi için taraflara çağrıda bulunuyor.