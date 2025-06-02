Gazze Şeridi’nde İsrail ordusunun, ABD güdümlü yardım dağıtım bölgelerine yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Gazze'deki Filistin hükümetine göre, son bir haftada düzenlenen saldırılarda 52 sivil hayatını kaybetti, 340’tan fazla kişi de yaralandı.

“İnsani yardım” noktaları hedefte

Gazze’de 27 Mayıs’ta faaliyete geçen “Gazze Yardım Vakfı” tarafından kurulan yardım dağıtım bölgeleri, İsrail ordusunun hedefi haline geldi. Filistin hükümeti, bu saldırıların Refah ve Netzarim Koridoru çevresindeki sözde dağıtım merkezlerinde gerçekleştiğini ve yardım almaya çalışan sivillerin doğrudan hedef alındığını bildirdi.

Açıklamada, “İsrail işgal güçleri, aç durumdaki 3 sivili öldürüp 35 kişiyi yaralayarak yeni bir suç daha işledi” denildi.

BM yetkilisi: Yardım noktaları ölüm tuzağına dönüştü

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, son yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, “Gazze’de yardım dağıtımı artık ölüm tuzağı haline geldi” ifadelerini kullandı. Lazzarini, bölgede güvenli yardım erişiminin mümkün olmadığını vurguladı.

Uluslararası şüpheler: Yardım vakfı tartışmalı

İsviçre’nin Cenevre kentinde bu yıl şubat ayında kurulan ve "kar amacı gütmeyen" bir kuruluş olarak lanse edilen Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın, ABD ve İsrail destekli olduğu iddiaları uluslararası kamuoyunun tepkisini çekiyor.

Vakfın kurucu direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce görevinden istifa ettiğini açıklamış, yardım planının "insani ilkelerle örtüşmediğini" ve tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiğini belirtmişti.

Filistin hükümeti: Amaç BM ve bağımsız yardım kuruluşlarını saf dışı bırakmak

Gazze’deki Filistin hükümeti ile UNRWA, bu yeni yardım modelinin, Tel Aviv yönetiminin çıkarlarına hizmet ettiğini ve BM ile bağımsız yardım kuruluşlarının Gazze’deki etkisini kırmak amacı taşıdığını savunuyor.

Bölgedeki gelişmeler, insani yardım faaliyetlerinin askeri çatışmalara kurban edilmesi ve sivillerin giderek artan şekilde hedef haline gelmesi açısından ciddi endişelere yol açıyor.