Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin 2025 yılı mayıs ayında ihracatta tarihi bir eşiği geçtiğini açıkladı. 24 milyar 800 milyon doları aşan ihracat, hem aylık bazda rekor getirdi hem de yıllıklandırılmış rakamları yukarı taşıdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Bolat, “Cumhuriyet tarihimizin en yüksek mayıs ihracatı gerçekleşti. Son 12 ayda da 265,5 milyar dolarlık bir seviyeye ulaştık” dedi.

İhracat artışı zorlu koşullara rağmen devam ediyor

Bolat, özellikle küresel ticaretin daraldığı, korumacılık politikalarının ve ticaret savaşlarının arttığı bir dönemde ihracatta bu performansın elde edilmesinin önemine vurgu yaptı. Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Afrika’da talebin azaldığını, ABD pazarında ise kısıtlamaların arttığını belirten Bolat, bu ortamda ihracatçıların büyük bir mücadele ortaya koyduğunu ifade etti.

Geçen yılın aynı ayında da rekor kırıldığını hatırlatan Bolat, bu yılki mayıs verisiyle o seviyenin de aşıldığını ve artış oranının yüzde 2,7 olduğunu bildirdi.

5 ayda 111 milyar dolarlık ihracat

Ocak-mayıs döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 3,5 artışla 111 milyar dolara yükseldi. Bolat, bu süreçte en fazla ihracat artışının motorlu kara taşıtları, yarı kıymetli taşlar ve elektrikli makinelerde görüldüğünü belirtti.

Geçen yılın ilk 5 ayında ihracat 107,2 milyar dolardı. Böylece 3,7 milyar dolarlık net artış kaydedildi. Bolat, son iki yılda 24 ayın 17’sinde ihracat artışı yaşandığını, 14 ayda da tarihin en yüksek rakamlarının görüldüğünü söyledi.

İthalatta yavaşlama, açıkta gerileme

İthalat tarafında ise sınırlı bir artış söz konusu. Mayısta ithalat yüzde 2,1 artarak 31,3 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine kıyasla sabit kalarak 6,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ancak nisana göre açığın yüzde 40’tan fazla gerilediği görüldü.

5 aylık toplamda ithalat 152 milyar dolar olurken, dış ticaret açığı 41 milyar dolara ulaştı. Bolat, bu gelişmeleri “dış ticarette dengelerin kontrollü şekilde oturduğu” şeklinde yorumladı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı mayısta yüzde 79,3 olarak kayıtlara geçti. Ocak-mayıs döneminde ise bu oran yüzde 73 seviyesinde oldu.

Hedef: Dış ticaret açığını sınırlı tutmak

Bolat, ihracat performansındaki ivmenin yıl boyunca süreceğini vurgulayarak, “Makroekonomik istikrarı koruyarak yılı makul bir dış ticaret açığıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Tüm taraflarla tam uyum içindeyiz,” dedi.