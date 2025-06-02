Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Shafag-Asiman Projesi Anlaşması'nın enerji alanındaki stratejik iş birliğini daha da ileriye taşıyacağını belirtti. Projeyle birlikte TPAO, SOCAR ve bp arasında yeni bir ortaklık kurulacak.

Enerji güvenliği için tarihi ortaklık

Bakü Enerji Haftası’nın 30’uncu açılış töreninde konuşan Bayraktar, iki ülke arasındaki iş birliğinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda tarihi, kültürel ve vizyoner temeller üzerine kurulduğunu vurguladı. Bayraktar, “Azerbaycan'da petrol ve doğal gaz üretimimizi artıracak Shafag-Asiman Projesi Anlaşması'nın imzalanmasıyla daha ileri adımlar atacağız.” dedi.

Proje kapsamında Azerbaycan’daki enerji potansiyelinin daha etkin kullanılması ve üretimin artırılması hedefleniyor. Bu da Türkiye’nin enerji arz güvenliğine ve bölgesel enerji dengelerine katkı sağlayacak önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Türkiye’nin enerji politikası: Çeşitlilik ve sürdürülebilirlik

Bayraktar, Türkiye’nin enerji politikasının üç temel sac ayağı olduğunu hatırlattı: arz güvenliği, ithalat bağımlılığının azaltılması ve uygun fiyat. Bu hedeflere ulaşmak için yenilenebilir enerji yatırımları hızla sürerken, nükleer enerji, doğal gaz ve petrol aramaları da genişletiliyor.

Geçtiğimiz yıl kurulu güce 7 gigavat yenilenebilir enerji eklendiğini belirten Bayraktar, 2035 hedeflerinin güneş ve rüzgar kapasitesinin dört katına çıkarılması olduğunu aktardı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi projelerin de enerji portföyüne katkı sağlayacağını vurguladı.

Sakarya Gaz Sahası ve kritik mineraller

TPAO’nun Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda günlük üretimin 9,5 milyon metreküpe ulaştığını ve bu miktarın önümüzdeki yıl iki katına çıkarılacağını açıklayan Bayraktar, 2028 hedefinin ise 40 milyon metreküp olduğunu dile getirdi.

Enerji dönüşümünün bir diğer ayağının da kritik mineraller olduğunu söyleyen Bayraktar, nadir toprak elementleri gibi stratejik hammaddeler konusunda Türkiye’nin hem yurtiçinde hem yurtdışında madencilik yatırımlarına hız verdiğini kaydetti.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yeni enerji sayfası

Bayraktar’ın açıklamalarında en dikkat çeken başlık ise Azerbaycan’daki Shafag-Asiman Projesi Anlaşması oldu. Bu proje yalnızca ekonomik bir iş birliği değil, aynı zamanda iki ülkenin uzun vadeli enerji stratejilerinde birlikte hareket edeceğinin de güçlü bir sinyali.

TPAO, Azerbaycan’ın devlet şirketi SOCAR ve enerji devi bp ile yeni bir ortaklık modeline geçerek, bölgesel enerji üretiminde söz sahibi olmayı amaçlıyor. Bu adım, Türkiye’nin enerji çeşitliliği ve dışa bağımlılığı azaltma hedefleri açısından da kritik bir hamle.