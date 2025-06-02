Rusya ve Ukrayna heyetleri, Türkiye’nin arabuluculuğunda bir kez daha İstanbul’da buluşuyor. Çırağan Sarayı’nda yapılacak olan toplantı öncesi heyetler saraya ulaşmaya başladı. Zirveye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık edecek.

Çırağan’da kritik temaslar

Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek görüşme, Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm arayışları açısından yeni bir adım olarak değerlendiriliyor. Toplantı öncesi heyetlerin alana gelmeye başlamasıyla birlikte, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Toplantının içeriği resmi olarak açıklanmasa da, taraflar arasında ateşkes olasılığı, insani yardım geçişleri, enerji tedariki ve Karadeniz tahıl sevkiyatı gibi başlıkların gündeme gelmesi bekleniyor.

Türkiye, diyalog zeminini korumaya çalışıyor

Türkiye, savaşın başından bu yana taraflarla eşit mesafede diyaloğu sürdürme yaklaşımıyla uluslararası arenada aktif rol oynuyor. Daha önce İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerde olduğu gibi bu buluşma da barışa giden yol için umut yaratıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yöneteceği toplantıda Türkiye’nin diplomatik dengeleri gözeten yapıcı mesajlar vermesi bekleniyor. Fidan’ın özellikle taraflar arasında iletişimin açık tutulması ve insani sonuçlar doğuracak adımların desteklenmesi çağrısında bulunacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası basının gözü İstanbul’da

Kritik üçlü görüşme, sadece bölge ülkeleri değil, küresel diplomasi açısından da yakından takip ediliyor. Yerli ve yabancı basın mensupları Çırağan Sarayı önünde yoğun şekilde takipte. Görüşmeden çıkacak mesajlar, savaşın gidişatına yönelik yeni değerlendirmelere zemin hazırlayabilir.