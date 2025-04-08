Trump’ın Ticaret Hamleleri Sonrası Küresel Piyasalarda Dalgalı İyimserlik

Küresel finans piyasalarında, ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı ticaret politikaları ve buna bağlı olarak gündeme gelen ek vergi tarifeleri, kısa vadeli satış baskısı yaratırken, müzakere ihtimallerinin belirmesiyle birlikte toparlanma sinyalleri de gelmeye başladı. Özellikle ABD ile Çin, Japonya ve Avrupa Birliği arasında yaşanan tarife gerilimlerinin, karşılıklı diplomatik açıklamalarla daha yumuşak bir zemine çekilmesi piyasalardaki panik havasını kısmen dağıttı.

Tarifeler ve Müzakere İhtimalleri Piyasayı Rahatlattı

Trump’ın tarifelerin kalıcı olabileceği gibi, müzakerelerle esnetilebileceğini söylemesi, yatırımcılar açısından dikkatle not edildi. Japonya Başbakanı İşiba ile yaptığı görüşmede Japonya’nın ABD ürünlerine daha fazla açık olması gerektiğini dile getiren Trump, otomobil ve tarım ürünlerindeki dengesizliği örnek göstererek ticaretin iki taraflı olması gerektiğini belirtti.

Analistler, bu söylemlerin ilerleyen günlerde tarifelerde karşılıklılık ilkesine göre gevşemeler getirebileceği yönünde yorumlarda bulunuyor. Trump’ın, Çin’in misilleme tarifelerini geri çekmemesi durumunda %50 ek vergi uygulanabileceğini vurgulaması ise gerginliği tam anlamıyla sona erdirmedi.

ABD ve Avrupa'da Gözler Müzakere Masasında

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile sanayi ürünleri için "sıfır tarife" teklif ettiklerini ve müzakereye hazır olduklarını açıklarken, ABD'nin karşılık vermemesi halinde karşı önlemlere başvurulacağını söyledi. AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic de benzer şekilde, tarifelerin AB'nin ABD'ye 380 milyar avroluk ihracatını etkilediğini belirterek, Washington ile masaya oturmak istediklerini kaydetti.

Bu açıklamalar, Avrupa borsalarındaki negatif seyrin geçici olabileceğine işaret ederken, müzakere masasında tarafların çözüm arayışı içerisine gireceği beklentisini güçlendirdi.

Asya Piyasaları ve Türkiye Borsası Umutlu Başladı

Asya borsalarında önceki günün satış baskısının ardından yeni güne yükselişle başlandı. Japonya’da açıklanan dış ticaret fazlası ve cari işlemler fazlası olumlu karşılanırken, Güney Kore Başbakanlığı da ABD’ye müzakere heyeti göndereceklerini açıkladı. Bu gelişmeler, bölge ülkelerinin diplomatik kanalları tercih edeceğine dair iyimserliği artırdı.

Türkiye piyasaları da bu gelişmelerin etkisiyle pozitif bir eğilim sergiledi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 artışla 9.407,17 puandan kapanırken, yeni güne 9.500 direnç seviyesine doğru temkinli bir iyimserlikle girildi. Dolar/TL kuru ise yatay bir seyir izleyerek 38 seviyesinde dengelendi.

Küresel Veriler Takipte

ABD’de bu hafta açıklanacak TÜFE ve ÜFE verileri, enflasyon görünümünü netleştirecek. Fed yetkililerinin söylemleri ve tahvil faizleri de dikkatle izleniyor. Para piyasaları, Fed’in yılın ilk faiz indirimine haziran ayında başlayacağına dair beklentisini koruyor.