Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) Rus topraklarına yoğun saldırı düzenlediğini, toplamda 162 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Saldırılar yedi bölge ve Kırım’ı hedef aldı

Açıklamaya göre, saldırılar dün yerel saatle 20.00 ile 02.00 arasında gerçekleşti. Düşürülen İHA'ların büyük kısmı Kursk (57), Belgorod (31) ve Lipetsk (27) bölgelerinde etkisiz hale getirildi. Ayrıca Bryansk, Ryazan, Oryol ve Tambov bölgeleri ile ilhak edilen Kırım üzerinde de İHA'lar vuruldu.

Rusya: Hedef askeri altyapıydı

Daha önce yapılan açıklamalarda Ukrayna’nın, Murmansk, Ryazan, İrkutsk ve İvanovo bölgelerinde bulunan askeri havaalanlarına da İHA saldırısı düzenlediği ifade edilmişti. Rusya, bu saldırıların askeri altyapıyı hedef aldığını savunuyor.

Gerilim tırmanıyor

Savaşın iki yılı geride bırakmasının ardından, Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı İHA saldırıları giderek artıyor. Ukrayna, özellikle Rusya'nın iç bölgelerine yönelik derinlemesine İHA operasyonlarıyla dikkat çekerken, Rusya ise bu saldırıları hava savunma sistemleriyle engellediğini belirtiyor.

Uzmanlara göre, Ukrayna'nın bu tarz saldırıları, Rus askeri altyapısına yönelik yıpratma stratejisinin bir parçası. Ancak saldırıların yoğunluğu, hava savunma sistemlerinin kapasitesine dair soru işaretleri de yaratıyor.