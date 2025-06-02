Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda Ukrayna-Rusya geriliminin yeniden tırmanması ve arz belirsizliklerinin etkisiyle 64,06 dolara yükseldi.

Cuma günü 63,98 dolara kadar çıkan Brent, günü 62,60 dolardan kapatmıştı. Ancak yeni haftaya yüzde 2,3'lük bir yükselişle başlayan Brent petrol, sabah saatlerinde 64,06 dolardan işlem gördü. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 61,83 dolar seviyesindeydi.

Ukrayna’dan Rus hava üslerine saldırı

Petrol fiyatlarındaki artışta, Ukrayna’nın Rusya’daki çeşitli askeri hava üslerine düzenlediği saldırıların yol açtığı jeopolitik gerilim başlıca etken oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerinde yer alan hava üslerine FPV tipi insansız hava araçlarıyla saldırdığını ve bazı uçakların alev aldığını bildirdi.

Ukrayna Güvenlik Servisi ise saldırılarda, stratejik füzeler taşıyan savaş uçaklarının üçte birinden fazlasının hedef alındığını öne sürdü.

Müzakerelere rağmen endişeler devam ediyor

Tarafların İstanbul’da müzakere masasına oturması beklenirken, kısa vadede bir uzlaşma beklenmemesi piyasada tedirginlik yaratıyor.

ABD'nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulama ihtimali ise arz daralması beklentisini artırarak fiyatları yukarı çekiyor. Özellikle geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni yaptırımlar için harekete geçeceği yönündeki haberler dikkat çekmişti.

OPEC+ arzı artırıyor ama baskı sınırlı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortakları olan OPEC+ ülkeleri, temmuz ayında da günlük 411 bin varil üretim artışı yapacak. Suudi Arabistan, Rusya, Irak gibi üretici ülkelerin bu kararı, arz fazlası endişelerini azaltarak fiyatlardaki ani yükselişin önüne kısmen geçmeyi amaçlıyor.

Ancak jeopolitik riskler, piyasa üzerindeki baskıyı daha fazla etkiliyor. Özellikle ABD-Çin ticaret geriliminin yeniden alevlenmesi, küresel talep üzerinde olumsuz baskı oluşturarak petrol fiyatlarında yukarı yönlü ivmeyi sınırlandırıyor.

ABD Başkanı Trump, Çin’in ticaret anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürerek, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini belirtmişti.

Teknik seviyeler: 66,32 direnç, 61,68 destek

Teknik açıdan Brent petrolde 66,32 dolar seviyesi direnç, 61,68 dolar ise destek olarak takip ediliyor. Jeopolitik gelişmeler ve küresel arz-talep dengesindeki değişiklikler fiyatlamaları önümüzdeki günlerde de belirlemeye devam edecek.