Aydın çam fıstığı, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili alarak Türkiye'nin bu alandaki 33’üncü ürünü oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gelişmeyi sosyal medya üzerinden duyurdu.

Bakan Yumaklı: “Üreticimizi kutluyoruz”

Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda, “Anadolu'nun eşsiz lezzetlerinin sınırları aşmaya devam ettiğini gururla görüyoruz. Doğal aroması ve yüksek kalitesiyle öne çıkan Aydın çam fıstığı, AB'den coğrafi işaret tescili alan 33'üncü ürünümüz oldu” ifadelerini kullandı. Yumaklı, bu başarının hem üreticiye hem de Türkiye'nin gıda ve tarım sektörüne katkı sunduğunu vurguladı.

AB tescilli Türk ürünlerinin sayısı artıyor

Türkiye’nin AB nezdinde tescilli coğrafi işaretli ürünleri giderek artıyor. Gaziantep baklavası, Malatya kayısısı ve Ezine peyniri gibi ürünlerin ardından Aydın çam fıstığı da bu listeye dahil edildi. Böylece Türkiye, gastronomi ve tarım ürünleri açısından Avrupa pazarında daha güçlü bir yer edinmeye devam ediyor.

Tescil ne anlama geliyor?

Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili, bir ürünün belirli bir coğrafi bölgeye ait olduğunu ve o bölgeye özgü nitelikler taşıdığını resmen tanır. Bu durum, ürünün korunmasını sağlarken ihracat potansiyelini de artırır. Aydın çam fıstığı da bu sayede uluslararası düzeyde tanınırlık ve ticari avantaj kazanmış oldu.

Türkiye’den AB’ye tescilli ürün listesi uzuyor

AB’den coğrafi işaret alan diğer Türk ürünleri arasında Aydın inciri, Milas zeytinyağı, Antakya künefesi, Giresun tombul fındığı ve Osmaniye yer fıstığı gibi çok sayıda değerli ürün yer alıyor. Bu gelişmeler, Türkiye’nin geleneksel ve yerel ürünlerinin dünya çapında tanıtımı açısından büyük önem taşıyor.