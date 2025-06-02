İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 52 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 423 kişinin gözaltına alındığını, 145 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonların, 29 il merkezli olarak toplam 52 ilde yürütüldüğünü belirtti.

5 milyar liralık mal varlığına el konuldu

Operasyonlarda "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemlerine izinsiz erişim, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç gelirlerinin aklanması" gibi ciddi suçlamalar yer aldı. Şüphelilerin dijital ortamlarda çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları ve yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağladıkları belirlendi.

Emniyet ekipleri tarafından yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, dijital materyal ve yaklaşık 5 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu.

Dijital sazan sarmalı ve oltalama yöntemleriyle vurgun

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri aracılığıyla;

Forex ve kripto yatırım danışmanlığı,

Sahte hediye çekleri,

Araç kiralama ve kapora dolandırıcılığı,

Kiralık bungalov ve sahte ürün satışları

gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptıklarını ifade etti.

Ayrıca yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine banka hesapları temin ettikleri, müstehcen çocuk içerikleri bulundurdukları ve mobil bankacılık hesaplarına sızarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Yerlikaya: “Siber Vatan’da da mücadelemiz sürecek”

Operasyonları koordine eden valilere, cumhuriyet başsavcılıklarına, il emniyet müdürlüklerine ve görev alan polis ekiplerine teşekkür eden Bakan Yerlikaya, “Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” dedi.