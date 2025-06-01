İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle başlattıkları grevi dördüncü gününde sürdürüyor. Grev, kent genelindeki temel hizmetlerde aksamaya yol açtı.

Genel-İş Sendikası çatısı altındaki çalışanların dahil olduğu grev, İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerindeki hizmetleri durma noktasına getirdi. Özellikle çöp toplama, toplu taşıma ve park-bahçe bakımı gibi birçok alanda sorun yaşanıyor.

Kent genelinde çöp yığınları oluştu

Grevin etkisiyle birlikte çöp toplama işlemleri aksayınca, İzmir’in birçok noktasında çöp dağları oluştu. Kaldırımları aşan yığınlar, çevre kirliliğine ve kötü kokulara neden oluyor. Sıcak yaz günlerinin yaklaşmasıyla durum daha da kritik hale geliyor.

Toplu taşıma da grevden etkilendi. Belediye otobüs seferlerinin azaltılması, özellikle mesai saatlerinde uzun kuyruklara ve bekleme sürelerine neden oldu.

Kreş, aşevi ve fen işleri hizmetleri de durdu

Grev kapsamı sadece temizlik ve ulaşımla sınırlı değil. Kreşler, aşevleri, fen işleri, mezbahalar ve otoparklar gibi birçok belediye hizmeti de kesintiye uğramış durumda.

Genel-İş Sendikası yetkilileri, işçilerin talepleri karşılanana kadar greve devam edeceklerini belirtiyor. Belediyeden ise görüşmelerin sürdüğü, ancak ekonomik koşullar nedeniyle tüm taleplerin hemen karşılanmasının zor olduğu yönünde açıklamalar geliyor.

Grev 28 Mayıs’ta başladı

Toplu iş sözleşmesi sürecinde yaşanan tıkanma üzerine 28 Mayıs gecesi greve çıkan işçiler, iş bırakarak çeşitli noktalarda eylemlerini sürdürüyor. Kamuoyunun beklentisi, tarafların en kısa sürede uzlaşıya vararak kent yaşamındaki aksaklıkların giderilmesi.