Cumhuriyet Halk Partisi, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre TBMM Başkanlığı için Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ı aday olarak gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bayraktutan’ın adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreterliği'ne sunduktan sonra yaptığı açıklamada, Bayraktutan’ın TBMM İdare Amirliği görevi süresince tüm milletvekillerinin takdirini kazandığını söyledi.

“Geniş destek alacağına inanıyoruz”

Bayraktutan’ın Meclis içinde sadece CHP’lilerin değil, farklı partilerden milletvekillerinin de saygı duyduğu bir isim olduğunu belirten Emir, adaylarının üçüncü turda Meclis Başkanlığı için güçlü bir şans yakalayabileceğini ifade etti.

“Üçüncü turda diğer partilerin adayları çekilirse Sayın Bayraktutan'ın önemli bir destek bulacağını umuyoruz” diyen Emir, Bayraktutan’ın yarından itibaren destek turuna çıkacağını duyurdu.

“Aday kim? Kafa karışıklığı ortada”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir sonraki seçimde aday olup olmayacağına ilişkin tartışmalara da değinen Emir, “Açıklamalarda büyük bir çelişki var. Seçim zamanında yapılacak deniyor ama aday belli değil. Aday kim?” ifadelerini kullandı.

“Af konusunda hayal kırıklığı büyük”

Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen düzenlemeye ilişkin konuşan Emir, “Af konusu çok hassas, toplumu onaracak bir yaklaşım bekleniyordu ama bu beklenti boşa çıktı. Dağ sırtlan doğurdu” şeklinde eleştiride bulundu.

MHP’den gelen “Ekimde ele alırız” yönündeki açıklamaları da eleştiren Emir, haftalardır katkı sunmaya hazır olduklarını söylediklerini ama sürecin geciktirildiğini kaydetti.

“Cezaevindeki insanların her günü ağır geçiyor. Neden ekime kadar bekliyoruz?” diyerek sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu.