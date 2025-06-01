Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ’nin (TÜRASAŞ), 2023 yılında 10 milyar TL'yi aşan satış rakamıyla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasındaki yükselişini sürdürdüğünü açıkladı.

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı “500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2024 listesinde 225. sıraya çıkan TÜRASAŞ, 2022’de 463. sıradayken, geçen yıl 399. sıraya yükselmişti.

Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın hedefinin Türkiye'nin en büyük ilk 100 sanayi kuruluşu arasına girmek olduğunu belirtti.

131 yıllık birikimle yerli teknoloji hamlesi

TÜRASAŞ’ın köklü geçmişi ve teknik kapasitesiyle öne çıktığını vurgulayan Uraloğlu, şirketin elektrikli tren setleri, hızlı tren, metro ve banliyö araçları gibi birçok yeni projeye odaklandığını söyledi. Yerli üretimle ithalatın önüne geçilerek ülke ekonomisine ve cari açığın düşürülmesine katkı sağlandığını ifade etti.

TÜRASAŞ’ın üretimlerinde 100’den fazla yerli tedarikçiyle çalıştığını belirten Uraloğlu, bu iş birliğinin Türkiye’nin sanayi altyapısına güç kattığını dile getirdi.

“Yerli üretim, sanayi başarısından öte bağımsızlık sembolüdür”

TÜRASAŞ’ın, ülkenin kendi teknolojisiyle demiryolu araçları üretme kabiliyeti kazandığını vurgulayan Uraloğlu, “Bu sadece bir üretim başarısı değil, aynı zamanda milli bağımsızlık ve sanayileşme kararlılığının bir yansımasıdır” dedi.

Geçtiğimiz günlerde TCDD Taşımacılık’a 10 adet yeni nesil trenin teslim edildiğini hatırlatan Uraloğlu, “Bu araçlar, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda milletimizin bilgi birikiminin ürünü” diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye’nin raylı sistemlerdeki teknolojik kabiliyetini daha da yukarıya taşımak için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini vurguladı.