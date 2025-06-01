Hamas, Gazze Şeridi’nde insani yardım için toplanan sivillere yönelik saldırılardan İsrail'i sorumlu tutarak, Tel Aviv yönetiminin yardım merkezlerini “ölüm tuzağına” dönüştürdüğünü açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde İsrail ordusunun çağrısıyla yardım merkezlerine yönelen açlıkla mücadele eden binlerce sivilin hedef alındığı belirtildi.

"Faşist doğa ve önceden planlanmış katliam"

Açıklamada, İsrail'in sivilleri sistematik şekilde açlıkla cezalandırdığı, ardından da yardım bahanesiyle yönlendirdiği bölgelerde onları öldürdüğü ifade edildi. Hamas, bu saldırının önceden planlandığına dikkat çekerek, “İşgal güçleri, yardım dağıtım noktalarını sivilleri tuzağa düşürmek için kullanıyor, ardından en vahşi yöntemlerle öldürüyor.” ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail sorumlu tutuldu

Saldırının sorumluluğunun yalnızca İsrail'e değil, aynı zamanda ABD yönetimine de ait olduğu savunuldu. Hamas, yardımın savaş silahına dönüştürüldüğünü belirterek bu durumun insan hakları açısından ciddi bir suç olduğunu vurguladı.

BM’ye “bağlayıcı karar” çağrısı

Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) acil bağlayıcı kararlar almaya çağırdı. Gazze’deki sınır kapılarının derhal açılması, BM onaylı kurumlar aracılığıyla insani yardım akışının sağlanması gerektiği belirtildi.

Ayrıca BM’den, sivillere yönelik bu sistematik saldırıları araştırmak üzere bağımsız bir uluslararası soruşturma komisyonu kurması ve bu komisyonun Gazze’ye giriş yaparak failleri savaş suçlusu olarak yargılamasını sağlayacak süreci başlatması istendi.

En az 31 ölü, 176 yaralı

İsrail ordusunun Gazze’de yardım almak isteyen sivillere yönelik 2 ayrı noktada düzenlediği saldırılarda en az 31 kişinin hayatını kaybettiği, 176 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıya uğrayan sivillerin büyük bölümünün çocuklar ve kadınlar olduğu öne sürüldü.