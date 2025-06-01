Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı dün 13 bin 597 lira 23 kuruş olarak tespit edildi. Günlük işlem hacmi ise 39 milyon 827 bin 150 liraya ulaştı.

Ticaret miktarı 3 milyon metreküpe yaklaştı

Dünkü piyasa işlemlerinde ticarete konu olan doğal gaz miktarı 2 milyon 968 bin metreküp olarak açıklandı. Önceki gün bu miktar 1,6 milyon metreküp seviyesindeydi. İşlem hacminde ise bir önceki güne kıyasla yaklaşık 17,4 milyon liralık artış gözlendi.

Dengeleme gazı fiyatları da güncellendi

Piyasa katılımcıları için belirlenen dengeleme gazı fiyatları da dikkat çekti. Alış fiyatı 14 bin 277 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 917 lira 37 kuruş olarak duyuruldu. Bu rakamlar, fiyat dalgalanmalarının sürdüğüne işaret ediyor.

Türkiye’ye gaz girişi 97 milyon metreküpü aştı

Türkiye’ye dün toplamda 97 milyon 671 bin 963 metreküp doğal gaz girişi oldu. Aynı gün içerisinde piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 96 milyon 902 bin 655 metreküp olarak kayıtlara geçti. Arz-talep dengesi büyük oranda korunmuş durumda.