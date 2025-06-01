Polonya’da yeni cumhurbaşkanını belirleyecek seçimin ikinci turu için halk bugün sandık başına gitti. Yaklaşık 29 milyon kayıtlı seçmen, oylarını yerel saatle 07.00’den itibaren kullanmaya başladı. Oy verme işlemleri saat 21.00’e kadar sürecek.

Seçimde, ilk turda en çok oyu alan iki aday yarışıyor. Bunlardan biri, iktidardaki Yurttaş Platformu (Civic Platform) partisinin adayı ve Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski. Trzaskowski sabah saatlerinde oyunu kullanarak seçmenlere sandığa gitme çağrısında bulundu.

Katılım oranı yüksek olabilir

İlk turda seçmen katılım oranı yüzde 60’ların üzerine çıkmıştı. İkinci turda da benzer bir ilgi bekleniyor. Seçimin sonucu, Polonya’nın iç ve dış politikasında önemli etkiler yaratabilecek potansiyele sahip.

Seçim sonuçlarının, sandıkların kapanmasının ardından gece saatlerinde açıklanması bekleniyor. İlk resmi olmayan verilerin kamuoyu araştırma şirketleri tarafından kısa süre içinde paylaşılması öngörülüyor.