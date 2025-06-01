Kosova’nın kültürel başkenti Prizren, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Oldtimer Klasik Otomobil Festivali’yle tarihi araçlara ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında Avrupa'nın dört bir yanından gelen 80'den fazla klasik otomobil, tarihi Şadırvan Meydanı’nda sergilendi.

Organizatörler arasında yer alan Festival Direktörü Ehat Oreshka, festivale Türkiye, Slovenya ve Macaristan başta olmak üzere pek çok ülkeden katılım olduğunu belirterek, “Bugün Prizren halkı müze niteliğindeki araçları yakından görme şansı buldu” dedi.

Enver Hoca'nın limuzini de sergilendi

Festivalin dikkat çeken araçları arasında Arnavutluk’un eski lideri Enver Hoca’nın kullandığı limuzin de yer aldı. Bu özel araç, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Oreshka, bu etkinlikle sadece otomobil meraklılarına değil, ailelere ve turistlere de farklı bir deneyim sunduklarını vurguladı. Festivalin Prizren’in turizm potansiyeline de katkı sağladığı ifade edildi.

Ziyaretçilerden yoğun ilgi

Yaklaşık 100 yıl önce üretilmiş klasik otomobillerin de görücüye çıktığı festival, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini topladı. Etkinlik boyunca katılımcılar araçlarla bol bol fotoğraf çektirdi, Prizren sokakları adeta nostaljiyle doldu.

Klasik araçların yanı sıra müzik ve çeşitli gösterilere de ev sahipliği yapan etkinlik, bölge halkının ve ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.