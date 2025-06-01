Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projelerinde gençler için özel kontenjan ayrılacağını açıkladı. Kurum, 18 yaşını dolduran gençlerin bu projelere başvuru yapabileceğini belirterek, "Hayata bir evle başlamak gençler için büyük bir avantaj olacak" dedi.

Bakan Kurum, Konya Millet Bahçesi Kütüphanesi'nde düzenlenen “Gençlik Buluşması” etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Burada gençlerin sorularını yanıtlayan Kurum, yeni konut projelerinin yıl sonunda veya 2025 başında hayata geçeceğini söyledi. Kurum, gençlere bu projelerden yeniden kontenjan ayrılacağını vurguladı.

"1,5 milyon sosyal konut yaptık, yenileri yolda"

Kurum, bugüne kadar Türkiye genelinde 1,5 milyon sosyal konutun hayata geçirildiğini hatırlattı. Yeni projelerle birlikte konut sayısının artacağını belirten Kurum, özellikle gençlerin ve dar gelirli vatandaşların bu konutlara erişimini kolaylaştıracaklarını ifade etti.

Deprem sonrası en zor an: Bir babanın feryadı

Etkinlikte bir öğrencinin “6 Şubat depreminde sizi en çok etkileyen an neydi?” sorusu üzerine Bakan Kurum, Gaziantep Nurdağı’nda enkaz altından çocuğunu çıkaran bir babanın acısını unutamadığını söyledi. “O anda hem afetin büyüklüğüyle mücadele ediyor hem de vatandaşlarımıza umut olmaya çalışıyorduk” diyen Kurum, devletin afet anındaki refleksinin önemine dikkat çekti.

“Devletimizin gücünü gençler bilsin, gurur duysun”

Deprem bölgesindeki çalışmalarda en büyük motivasyonun verilen sözleri tutmak olduğunu belirten Kurum, "Vatandaşlarımızın bize ettiği dua her şeyin üzerinde" dedi. Devletin afet karşısında gösterdiği hızlı ve etkili müdahaleyi örnek gösteren Kurum, gençlere “Devletinizle gurur duyun. Böyle bir kapasiteye dünyanın hiçbir yerinde rastlayamazsınız” mesajı verdi.

“Hayal kurun, peşinden gidin”

Gençlere ilham veren sözlerle konuşmasını tamamlayan Kurum, “Ben de bu sokaklarda büyümüş biriyim. Hayal kurun, çalışın ve o hayallerin peşinden gidin. Bu ülkenin her köşesinde imzanız olsun” ifadelerini kullandı. Kurum, gelecekte bugünkü gençlerin daha büyük projelere imza atacağına inandığını da sözlerine ekledi.