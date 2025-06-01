Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenecek 113. Uluslararası Çalışma Konferansı’na katılacak. 2-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek konferansta, Türkiye’nin istihdam politikaları ve uluslararası meselelerdeki tutumu gündeme taşınacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk heyetine başkanlık edecek olan Işıkhan, 4 Haziran’da konferansın Genel Kurulu’na hitap edecek. Türkiye’yi işçi temsilcisi olarak TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, işverenler adına ise TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol temsil edecek.

Türkiye’nin barışçıl yaklaşımı vurgulanacak

Bakan Işıkhan’ın konuşmasında, Türkiye'nin üretim, sosyal uyum ve istihdamı esas alan kalkınma modeli çerçevesinde yürüttüğü politikaların sonuçlarına yer verilecek. Ayrıca, Türkiye'nin küresel çatışmalardaki barışçıl tutumuna vurgu yapılması ve Filistin meselesine özel bir yer ayrılması bekleniyor.

Işıkhan’ın konuşmasında Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekerek, Filistin halkına verilen desteği ve iki devletli çözüm çağrısını yinelemesi öngörülüyor.

Uluslararası standartlar masada

Konferans süresince Türk heyeti, “Platform Ekonomisinde İnsana Yakışır İş” ve “Çalışma Ortamında Biyolojik Tehlikeler” başlıklı teknik komitelerde Türkiye’nin görüşlerini uluslararası düzeyde dile getirecek. Kayıtlı istihdama geçiş, bu yılki bir diğer önemli tartışma başlığı olacak.

Filistin için gözlemci statüsü oylanacak

ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo’nun hazırladığı özel raporla, işgal altındaki Filistin topraklarında işçilerin yaşadığı zorluklar da gündeme gelecek. Gazze ve Batı Şeria’da ekonomik kalkınma için 10 maddelik uluslararası işbirliği çağrısı içeren raporun yanı sıra, Filistin’in ILO çalışmalarına gözlemci olarak katılması yönündeki karar tasarısı da konferansta oylanacak.

Bakan Işıkhan’ın konferans kapsamında ILO Genel Direktörü Houngbo ile birlikte farklı ülke temsilcileriyle ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.