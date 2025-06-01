72. Miss World güzellik yarışması bu yıl Hindistan’ın Haydarabad kentinde gerçekleşti. 31 Mayıs akşamı düzenlenen finalde, dünyanın dört bir yanından gelen güzeller tacı kazanmak için yarıştı.

Gecenin sonunda Taylandlı Opal Suchata Chuangsri, jüriden en yüksek puanı alarak Miss World 2025 unvanını kazandı. 21 yaşındaki Chuangsri, zarafeti, çok dilliliği ve sosyal projelere ilgisiyle öne çıktı.

Türkiye’yi temsilen katılan İdil Bilgen derece alamadı

Yarışmada Türkiye’yi temsil eden 24 yaşındaki İdil Bilgen, beklentilere rağmen ilk sıralarda yer alamadı ve finale kalan ülkeler arasında yer bulamadı. Bilgen’in performansı sosyal medyada destek bulsa da, jüri sıralamasına yansımadı.

İlk üç belli oldu: Etiyopya ve Polonya da kürsüde

Miss World 2025’te ikinciliği Etiyopya’dan Hasset Dereje Admassu, üçüncülüğü ise Polonya’dan Maja Klajda kazandı.

Final gecesinde yarışmacıların güzelliklerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri, kültürel temsilleri ve bireysel sunumları değerlendirildi.

Opal Chuangsri kimdir?

Opal Suchata Chuangsri, 2003 yılında Tayland’ın Phuket kentinde doğdu. Otelcilikle uğraşan bir ailenin çocuğu olan Chuangsri, Bangkok’ta Triam Udom Suksa Lisesi’ni tamamladı.

Eğitimine Thammasat Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde devam ediyor. Tayca, İngilizce ve Çince’yi akıcı şekilde konuşan genç güzellik, Miss World tacı ile birlikte adını dünya sahnesine yazdırmış oldu.