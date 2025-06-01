Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan, mesajında Hava Kuvvetleri’ni “göklerdeki gurur kaynağımız” sözleriyle andı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran tarihiyle birlikte 113. kuruluş yılını kutlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın her daim milletin güven kaynağı olduğunu vurguladı.

“Göklerdeki sarsılmaz gönder”

Erdoğan mesajında, “Kahraman Türk ordusunun gözde kuvveti, caydırıcı gücü, milletin göklerdeki onur ve gurur kaynağı Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Asırlık birikimiyle Türk Hava Kuvvetleri’nin hem teknolojik altyapısıyla hem de insan kaynağı kalitesiyle bölgesel ve küresel ölçekte önemli görevleri başarıyla yürüttüğünü belirten Erdoğan, “Türk bayrağının adeta göklerdeki sarsılmaz, yıkılmaz gönderi olan Hava Kuvvetlerimiz, tarih yazmaya devam ediyor” dedi.

“Milletimizin güvenini her zaman hak ediyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği tüm görevlerde üstün başarı sergilediğini ve bu başarıların hem dostlara güven hem de düşmanlara caydırıcılık sağladığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Teknolojisine yapılan yatırımlar, insan kaynağının niteliğini artıran çalışmalar ve milletimizin kendilerine duyduğu güvenle Hava Kuvvetleri, ülkemizin itibarını daima yüksekte tutmuştur.”

Mesajının sonunda ise hava şehitlerini rahmetle anan Erdoğan, görev başındaki tüm Hava Kuvvetleri personeline başarı ve selamlarını iletti.