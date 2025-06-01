Türkiye ile Kosta Rika arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılı, kültürel diplomasiyle kutlandı. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları, San Jose’deki Kosta Rika Ulusal Tiyatrosu’nda sahne alarak izleyenlere sanat dolu bir akşam yaşattı.

Konser, Türkiye’nin San Jose Büyükelçiliği ile Kosta Rika Kültür ve Gençlik Bakanlığı’nın ortak organizasyonuyla gerçekleşti. Bayramoğulları, klasik ve çağdaş Türk bestecilerden eserleri başarıyla seslendirdi.

Sanatçının performansı büyük ilgi gördü

Bayramoğulları’na sahnede, Kosta Rika Ulusal Senfoni Orkestrası’ndan İspanyol piyanist Calio Alonso eşlik etti. Program, hem yerel sanat çevrelerinden hem de protokol üyelerinden büyük ilgi gördü.

Konseri, Türkiye’nin San Jose Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya’nın davetiyle, Kosta Rika Cumhurbaşkanı’nın eşi Signe Zeikate, Kültür Bakanı Jorge Rodriguez ve seçkin davetliler izledi.

“Müziğin evrensel dili iki ülkeyi buluşturuyor”

Konser sonrası konuşan Büyükelçi Kaya, etkinliğin Türkiye ile Kosta Rika arasında dostluk, diyalog ve iş birliğinin bir yansıması olduğunu belirterek, “Bayramoğulları’nın evrensel dil olan müzik aracılığıyla Türk kültürünü tanıtması bizler için gurur verici,” dedi.

Kosta Rika Kültür Bakanı Rodriguez ise Türkiye’nin kültürel birikimini övgüyle anarak, “Türk sanatçıyı Kosta Rika Ulusal Tiyatrosu’nda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bu konser kültürel ortaklığımızın somut bir göstergesidir,” açıklamasında bulundu.

Tarihi bir ilk: Ulusal Tiyatro’da Türk imzası

Bayramoğulları’nın sahne alması, Kosta Rika Ulusal Tiyatrosu tarihinde bir ilki temsil etti. Türk bir sanatçının bu sahnede konser vermesi, etkinliğe ayrı bir tarihî anlam kattı.

Aynı zamanda 2017 yılında İstanbul’da imzalanan Kültürel İşbirliği Anlaşması’nın sonuçlarından biri olarak gösterilen konser, “Dünyaya Açılan Pencere” programı kapsamında düzenlendi.

Gecenin sonunda uzun süre alkışlanan performans, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin güçlendirilmesinde sanatın ne denli etkili bir araç olduğunu bir kez daha ortaya koydu.