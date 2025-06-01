Türkiye ile Peru arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü, Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenen kültürel ve diplomatik etkinliklerle kutlandı. Resmi törenlerin yanı sıra konferanslar, konserler ve anma amaçlı pul tanıtımlarıyla iki ülke arasındaki dostluk vurgulandı.

Peru Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen törende, Peru Dışişleri Bakan Yardımcısı Felix Denegri ve Türkiye'nin Lima Büyükelçisi Serra Kaleli yer aldı. Etkinlikte Peru Posta İdaresi SERPOST tarafından hazırlanan hatıra pulu ile Türkiye PTT tarafından basılan kişisel pullu özel zarf kamuoyuna tanıtıldı.

"İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye" konferansı ilgi gördü

Kutlamalar çerçevesinde, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, Peru Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ve San Ignacio de Loyola Üniversitesi’nde "İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye" başlıklı konferanslar verdi. Katılımın yoğun olduğu etkinliklerde, Türk tarihi ve diplomatik mirası anlatıldı.

Türk müziği, Lima'da yankılandı

21 Mayıs'ta Inca Garcilaso Kültür Merkezi'nde düzenlenen flüt konseri de kutlamalara ayrı bir renk kattı. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları, klasik ve modern Türk bestecilerden eserler seslendirdi. Programa, Peru Dışişleri yetkilileri, diplomatik misyon temsilcileri ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Siyasi istişare ve arşiv iş birliği

Kutlamaların yanı sıra, iki ülke arasındaki diplomatik diyaloğu geliştirmek amacıyla Siyasi İstişare Mekanizması'nın 8. Toplantısı da Lima’da yapıldı. Görüşmelere Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Genel Müdürü Yaprak Balkan, Peru adına ise Avrupa Genel Müdürü Luis Alberto Campana başkanlık etti.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve diplomatik işbirliği alanları gözden geçirilirken, bölgesel ve küresel gelişmeler de masaya yatırıldı. Ayrıca, Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Peru Milli Arşivi arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanarak tarihsel belge ve bilgi paylaşımı için yeni bir adım atıldı.

Balkan, ziyareti kapsamında 27 Mayıs'ta San Ignacio de Loyola Üniversitesi'nde Türk dış politikasına ilişkin bir konferans da verdi.