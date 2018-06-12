Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Erdoğan ve İnce arasında MİT restleşmesi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Erdoğan ve İnce arasında MİT restleşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi için kullandığı 'MİT'e sordum tamamı HDP'li' ifadeleri tartışma yarattı.

Siyasetin gündemine Erdoğan ile İnce arasında gerçekleşen MİT tartışması oturdu. Eskişehir mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakiplerinden Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingini eleştirdi. İnce'yi desteklemeye gelen vatandaşlar için "MİT'e sordum, neredeyse tamammı HDP'li" ifadelerini kullanan Erdoğan'a Muharrem İnce yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "MİT'e sordum" şeklinde başlayan açıklamaları muhalefeti ayağa kaldırırken Muharrem İnce Twtitter hesabından yanıt verdi. Erdoğan'ı hedef alarak mesajlarını paylaşan İnce, "MİT'in görevi muhalefeti izlemek midir?" diye sordu.

"İSTİHBARATIN GÖREVİ MUHALEFETİ İZLEMEK MİDİR?"

Erdoğan'ın gündeme bomba gibi düşen bu çıkışı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı: "Benim mitingime katılanlarla ilgili istihbarattan bilgi almış! İstihbaratın görevi muhalefeti izlemek midir? İstihbaratı siyasi amaçla kullandığın için darbe girişimini eniştenden öğrenmek zorunda kaldın!

"İSTİHBARAT SENİ KANDIRMIŞ"

İstihbarat da sana doğru bilgi vermeye cesaret edememiş, seni kandırmış! Benim mitinglerime geçmişte AK Parti'ye oy vermiş yurttaşlarımız da katılıyor, herkes katılıyor. Bu bilgiyi istihbarat veremez, vermeye cesaret edemez sana ama ben vereyim."


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Erdoğan ve İnce arasında MİT restleşmesi
Metro: Exodus için oynanış videosu yayınlandı, çıkış tarihi duyuruldu
Fallout 76 oynanış videosu, çıkış tarihi, bütün detaylar
Dark Souls ve Bloodborne geliştiricisinden yeni oyun: Sekiro: Shadows Die Twice
Yeni Command & Conquer oyunu Rivals'ı mobil cihazlar için duyuruldu
Battlefield V multiplayer oynanış videoları yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kandil'e operasyonun başladığını duyurdu
Facebook Kullanıcıları Yeni Özelliklerden Memnun Değiller...
FIFA 2019 duyuruldu! Oyunun ön sipariş fiyatı, çıkış tarihi belli oldu
-
Çok Okunanlar
Gözleri görmüyor ama 2 günde Kuran’ı öğrendi
Gözleri görmüyor ama 2 günde Kuran’ı öğrendi
Saçı uzun erkek öğrencisine toka takan öğretmen tepki çekti
Saçı uzun erkek öğrencisine toka takan öğretmen tepki çekti
Muharrem İnce ve Akşener Selanik’ten hemşeriler
Muharrem İnce ve Akşener Selanik’ten hemşeriler
Bayramdan önce af çıkacak mı? Devlet Bahçeli af çağrısını yineledi
Bayramdan önce af çıkacak mı? Devlet Bahçeli af çağrısını yineledi
Karayolu taşıma yönetmeliği değişti
Karayolu taşıma yönetmeliği değişti
Nasuhi Güngör kitabında yazdığı Erdoğan-Gülen görüşmesini yalanladı
Nasuhi Güngör kitabında yazdığı Erdoğan-Gülen görüşmesini yalanladı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Erdoğan ve İnce arasında MİT restleşmesi
Erdoğan ve İnce arasında MİT restleşmesi
Metro: Exodus için oynanış videosu yayınlandı, çıkış tarihi duyuruldu
Metro: Exodus için oynanış videosu yayınlandı, çıkış tarihi duyuruldu
Fallout 76 oynanış videosu, çıkış tarihi, bütün detaylar
Fallout 76 oynanış videosu, çıkış tarihi, bütün detaylar
Dark Souls ve Bloodborne geliştiricisinden yeni oyun: Sekiro: Shadows Die Twice
Dark Souls ve Bloodborne geliştiricisinden yeni oyun: Sekiro: Shadows Die Twice
Yeni Command & Conquer oyunu Rivals'ı mobil cihazlar için duyuruldu
Yeni Command & Conquer oyunu Rivals'ı mobil cihazlar için duyuruldu
Battlefield V multiplayer oynanış videoları yayınlandı
Battlefield V multiplayer oynanış videoları yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kandil'e operasyonun başladığını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kandil'e operasyonun başladığını duyurdu
Facebook Kullanıcıları Yeni Özelliklerden Memnun Değiller...
Facebook Kullanıcıları Yeni Özelliklerden Memnun Değiller...
FIFA 2019 duyuruldu! Oyunun ön sipariş fiyatı, çıkış tarihi belli oldu
FIFA 2019 duyuruldu! Oyunun ön sipariş fiyatı, çıkış tarihi belli oldu
Total War: Three Kingdoms için oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkıyor?
Total War: Three Kingdoms için oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkıyor?
Just Cause 4 resmi olmayan şekilde duyuruldu
Just Cause 4 resmi olmayan şekilde duyuruldu
Yeni Star Wars oyunu Jedi Fallen Order duyuruldu! 2019'da çıkıyor
Yeni Star Wars oyunu Jedi Fallen Order duyuruldu! 2019'da çıkıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık