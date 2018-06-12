Erdoğan ve İnce arasında MİT restleşmesi

Siyasetin gündemine Erdoğan ile İnce arasında gerçekleşen MİT tartışması oturdu. Eskişehir mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakiplerinden Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingini eleştirdi. İnce'yi desteklemeye gelen vatandaşlar için "MİT'e sordum, neredeyse tamammı HDP'li" ifadelerini kullanan Erdoğan'a Muharrem İnce yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "MİT'e sordum" şeklinde başlayan açıklamaları muhalefeti ayağa kaldırırken Muharrem İnce Twtitter hesabından yanıt verdi. Erdoğan'ı hedef alarak mesajlarını paylaşan İnce, "MİT'in görevi muhalefeti izlemek midir?" diye sordu.

"İSTİHBARATIN GÖREVİ MUHALEFETİ İZLEMEK MİDİR?"

Erdoğan'ın gündeme bomba gibi düşen bu çıkışı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı: "Benim mitingime katılanlarla ilgili istihbarattan bilgi almış! İstihbaratın görevi muhalefeti izlemek midir? İstihbaratı siyasi amaçla kullandığın için darbe girişimini eniştenden öğrenmek zorunda kaldın!

"İSTİHBARAT SENİ KANDIRMIŞ"

İstihbarat da sana doğru bilgi vermeye cesaret edememiş, seni kandırmış! Benim mitinglerime geçmişte AK Parti'ye oy vermiş yurttaşlarımız da katılıyor, herkes katılıyor. Bu bilgiyi istihbarat veremez, vermeye cesaret edemez sana ama ben vereyim."