Engelsiz filmler festivali İstanbul'da başladı

Bu yıl altıncı kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali'nin ilk konukları, Engelsiz Yarışma bölümünde yer alan 'İşe Yarar Bir Şey' ve 'Kelebekler' filmlerinin yönetmen ve oyuncuları oldu.

YÖNETMENLER VE OYUNCULARDA KATILIYOR

İşe Yarar Bir Şey filminin yönetmeni Pelin Esmer ile Kelebekler filminin yönetmeni Tolga Karaçelik ve başrol oyuncularından Tuğçe altuğ, filmlerinin gösterimleri ardından İstanbullu sinema severlerle buluştular.

İZLEYİCİLERİN SORULARINI CEVAPLADILAR

Boğaziçi Üniversitesi sinema Salonu7nda (SİneBu) yoğun ilgiyle gerçekleşen gösterimlerin sonrasında gerçekleşen söyleşilerde konuklar, Festival'de olmanın mutluluklarını dile getirirken, izleyicilerin sorularını da cevapladılar.

FESTİVAL ENGELLİ BİREYLERE ULAŞTI

Festival programında yer alan film ve yan etkinliklerin görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak sunulmasının yanı sıra fuaye alanlarında engelli bireylerin hayatlarına sanal gerçeklik deneyimiyle tanık olunduğu festival, 8-10 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu (SineBu), 12-14 Ekim tarihleri arasında Eskişehir'de Taşbaşı Kültür ve Sanat Merkezi (Kırmızı Salon), 17-21 tarihleri arasında ise Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Nerkezi ve Goethe- İnstut Ankara'da sinemaseverleri ağırlayacak.