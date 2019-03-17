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Devlet Bahçeli: İzmir çantada keklik değil
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Gündem - - Editör: Tuğçe GÜREL

Devlet Bahçeli: İzmir çantada keklik değil

MHP lider Devlet Bahçeli, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına değinerek İzmir mitingine başladı.

Cumhur ittifakı ilk ortak mitingi İzmir'de gerçekleştirildi. MHP lider Devlet Bahçeli, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına değinerek mitinge başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ilk ortak mitingini düzenledi. Bahçeli, Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde rahat bırakılmadığını sözlerine ekledi.

Çantada Keklik Değil

Devlet Bahçeli, "İzmir'i hiç kimse çantada keklik saymasın. İzmir'i hiç kimse arka bahçesi olarak görmesin. Güzel İzmir'de her şey yakın bir zamanda değişecek. Şımaranlara, yolunu şaşıranlara, 12 Eylül zulmünün mirasçılarına İzmir asla sırtını dönmemelidir. Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adayı da tecrübe ve birikimiyle öne çıkan Sayın Nihat Zeybekci olacaktır." dedi.


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