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Devlet Bahçeli'den 'Fesli Kadir' tepkisi: Bula bula 10 Kasım'ı mı buldun?
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Politika - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Devlet Bahçeli'den 'Fesli Kadir' tepkisi: Bula bula 10 Kasım'ı mı buldun?

MHP lideri Devlet Bahçeli, meclis grup toplantısında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Fesli Kadir ziyareti nedeniyle çok sert tepki gösterdi. Bahçeli, Erbaş'ı istifaya davet etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de MHP grup toplantısında konuştu. Sözlerine Şırnak'ta şehit düşen askerler için başsağlığı dileyerek başlayan Bahçeli, "Tunceli'de donmak Süngü Tepe'de yanmak kaderimiz olmamalı" dedi.

Devlet Bahçeli'nin eleştiri oklarının hedefi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş oldu. 10 Kasım'a sadece 1 gün önce Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı 'Fesli Kadir' lakaplı Kadir Mısıroğlu'na 'hasta ziyareti' gerçekleştiren Ali Erbaş'a çok sert ifadelerle yüklenen Bahçeli, "Fesli münafığı ziyaret esef vericidir. Bula bula 9 Kasım'ı mı buldun?" dedi. Ali Erbaş'ı istifaya davet eden Bahçeli, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Danıştay'a gönderilen Andımız dilekçesine de ateş püskürdü. Dilekçede yer alan Türklerin ulusal kimliğini çok geç kazandığı ifadelerine tepki gösteren MHP lideri, sorumlulara Orhun Kitabeleri'ni okumayı tavsiye etti.

"AFYON'DAN DERS ÇIKARILMAMIŞ"

"Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki mühimmat patlaması milletimizi kahretmiştir. Arızalı mühimmat ile ilgili olduğu belirtilmiştir. Arızalı mühimmat ile ilgili detaylar tahkikat sonrası belli olacak, ortaya çıkacaktır. Daha önce de Mehmet Saraç Kışlası'nda patlama yaşanmış, 25 askerimiz şehit olmuştu. Yeni mühimmat patlaması düşündürücüdür. Demek ki, Afyonkarahisar'dan gerekli dersler çıkarılamamıştır.

"MANTIKLI BİR İZAHAT BEKLİYORUZ"

Mehmetlerimizin canı devlete emanettir. Vatan görevini yapan her asker bizim için çok değerlidir. Herhangi bir gevşeklik, ihmal varsa en ağır şekilde cezalandırılmalıdırlar. Süngü Tepe'de meydana gelen cephanelik patlamasının mantıklı bir izahatinin yapılmasını bekliyoruz. Tunceli'de donmak Süngü Tepe'de yanmak kaderimiz olmamalı.

"BİR ÖLDÜYSEK, BİN DİRİLDİK"

Bölünmemizi, birbirimizden kopuşumuzu planladılar, hangi melun tuzağı kurguladılarsa başaramadılar. Bir öldüysek, bin dirildik. Egemenlik haklarımızdan asla taviz vermedik. Ülkemizi teslim almak için her şeyden istifadenin peşindeler. Bunun için terör örgütlerini teşvik ederek, tembihleyerek vahşi emellerini diri tutuyorlar. Suskun muyuz, şuurlu muyuz buna bakıyorlar. Korkak mıyız yoksa sabırlı mı bunu analiz ediyorlar. Türk Milleti'ni tanımayanlar, hayallerini anlamayanlar mutlaka rezilliklerinde boğulacaklardır."

"ABD'NİN PLANI YENİ BİR ALDATMADIR"

"Emperyalizm terör örgütlerini stratejik hedefleri için arsızca seferber ediyor. ABD, terör örgütleri ile aynı hizaya girmekten geri durmuyor, gocunmuyor. ABD 3 PKK elebaşının başına ödül koyduğunu açıklamıştır. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, YPG'yi terör örgütü olarak tanımadıklarını söylemiştir. Püf nokta burasıdır. Geçen hafta sormuştuk, YPG, PKK'dan nasıl ayrıştırılacaktır? ABD'nin bu planı yeni bir aldatmacadır. YPG'yi kuran, kumanda eden PKK terör örgütüdür. ABD, YPG'ye eğitim vermekte, kol kola gezmektedir. ABD ile YPG arasında Irak ve Suriye'nin paylaşılması konusunda alçak bir paslaşma vardır. Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletinin faaliyeti alçakça devam etmektedir. 12 milyon ödül konulan teröristlerin delikli kuruş kadar değeri yoktur. 1 dolarlık FETÖ'cüler neyse YPG/PKK'lı teröristler aynıdır. ABD 3 PKK'lının yeri bilmeyecek midir? Eğer bilmiyorlarsa, uyduları bozulmuştur. YPG'nin tasması ABD'nin elindedir. YPG neyse PKK'da odur.

ÖDÜL PARASININ SPONSORU KİMDİR?

PKK'nın isim hakkı dolmuş, YPG'ye devredilmiş olabilir. Terör faaliyetlerinin devamı YPG üzerinden planlanıyor olabilir. İsmi ne olursa olsun Türk Milleti'ne silah doğrultmuş tüm terör örgütlerini yok etmek mübahtır. Ödül parasının sponsoru kim olacaktır? ABD, terörle arasına müdahale koymadıkça YPG demek hem PKK hem de ABD demek olacaktır. Önümüzde başka bir seçenek kalmamıştır. Trump yönetiminin karşılıklı egemenlik haklarına hürmet eden bir anlayışa dönmesi şarttır. Türkiye'yi kafeslemek için zaman ve zemin yoklamak, bunu YPG ile yapmak vahşettir, kaostur. Birinci Dünya Savaşı'nın sancıları henüz geçmiş değildir."

ERBAŞ'A ÇAĞRI: GEREĞİNİ YAP

"Diyanet işleri Başkanı 9 Kasım cübebsini giyip Atatürk'ü hakaret eden fesli Türk düşmanını ziyarete gitmiştir. Bunu tamamen insani duygularla yapılan hasta ziyareti olduğu Diyanet İşleri Başkanı tarafındna açıklanmıştır. Sorarım sana bula bula 9 Kasım'ı mı buldun? Diğer tarihlerin suyu mu çıktı, torbaya mı girdi?"


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