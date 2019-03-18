Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz

Erdoğan: "Tıpkı 104 yıl önce olduğu gibi Çanakkale'nin toprağını da suyunu da düşmana mezar etmekten çekinmeyiz. Dedeleriniz geldiler burada olduğumuzu gördüler. Kimi ayaklarıyla, kimi tabutlarıyla geri döndüler. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan şüpheniz olmasın. İstanbul'u Konstantinapolis yapamayacaksınız." dedi.

Yeni Zelanda'da 50 müslümanın katledildiği saldırının arkasındaki mesajı ve niyeti anladıklarını belirten Erdoğan, "Sizleri de dedeniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın." dedi. "Biz bin yıldır buradayız, inşallah kıyamete akdar da burada olacağız." diye sözlerine devam eden Erdoğan, "Bu iş öyle masum insanların üzerine haince kurşun sıktığınız silahın kabzasına; boyayla isimler, tarihler yazmakla olmaz. Biz tarihi Çanakkale'de kanımızla yazdık." açıklamasında bulundu.