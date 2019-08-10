Cihangir Ceyhan gazetecileri tehdit etti!

Sıfır Bir dizisinden Çukur dizisine transfer olan oyuncu Cihangir Ceyhan, sevgilisiyle fotoğrafını çeken gazetecilerin üzerine yürüdü.

İnternet'te fırtına gibi esen Sıfır Bir dizisinde Cio Baba karakteriyle yıldızı parlayan Cihangir Ceyhan, yaptığı hareketle tepki çekti. Ceyhan, kendisini fotoğraflamak isteyen basın mensuplarının üzerine yürüyüp tehdit etti.

Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana dizisinde performansı ile göz dolduran ardından ekranlarda reyting rekoru kıran Çukur'a transfer olan Cihangir Ceyhan, önceki gece sevgilisi ile Karaköy'deki bir mekanda eğlendi. Mekan çıkışı görevlilerden taksi çağırmasını isteyen Ceyhan, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince ise sinirlendi.

Muhabirlerin üzerine yürüyen ünlü oyuncu, "O flaş bir daha patlarsa kafanı gözünü kırarım, o çektiklerini de hemen siliyorsun" sözleriyle tehditler savurdu. Cihangir Ceyhan, "Şimdi taksiye bineceğim o makine kalkmayacak, sana bu son uyarım" tehdit savurarak sevgilisiyle oradan uzaklaştı.