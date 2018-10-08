CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Ekipler, Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli 5 kişiyi gözaltına alırken, gözaltına alınan isimler hakkında "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamaları yöneltildi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 1 KİŞİ ARANIYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli 5 kişiyi gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir iş adamı ise aranıyor.
Şüphelilerin, doğrudan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildikleri ve savcılık işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.