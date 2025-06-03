Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yılki Kurban Bayramı kapsamında kurban vekaletini Türk Kızılay’a bağışladı. Bağış, Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türk Kızılay’ın “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla sürdürdüğü vekaletle kurban kampanyasına bir destek de Cevdet Yılmaz’dan geldi. Bağış, sadece bir bayram yardımı olmanın ötesine geçerek kalıcı destek modeline dönüşüyor.

Yardımlar 22 ülkeye ulaşıyor

Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl bağışlanan kurbanlar Türkiye, Gazze, Filistin ve 22 farklı ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak. Kampanya kapsamında kesilen kurban etleri kavurma konservesi haline getirilerek yıl boyunca dağıtılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de kampanyaya destek vererek vekaletlerini Kızılay aracılığıyla Gazze’ye iletti.

Kızılay’ın kurban modeli: yıl boyu süren destek

Kızılay, kurban bağışlarını sadece bayram günleriyle sınırlı tutmuyor. Kavurma konservesi modeli sayesinde etler uzun süre saklanabiliyor ve ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca ulaştırılabiliyor.

Özellikle savaş ve kriz bölgelerinde lojistik desteğin zorlaştığı dönemlerde bu model, etkili ve sürdürülebilir bir yardım yöntemi olarak öne çıkıyor.

2025 kurban hisse bedelleri belli oldu

Kızılay, 2025 yılı için yurt içi kurban hisse bedelini 13.250 TL, yurt dışı hisse bedelini ise 5.250 TL olarak belirledi. Vatandaşlara 2 ila 4 taksit seçeneği de sunuluyor.

Bağışlar;

www.kizilay.org.tr adresinden,

Kızılay Mobil Bağış uygulamasından,

Bankalardaki Kızılay hesaplarından,

168 numaralı çağrı hattı ve Kızılay şubelerinden yapılabiliyor.

Yurt dışından bağış yapmak isteyenler için +90 212 390 38 00 numaralı hat hizmet veriyor.