OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te inşası süren Özbek-Türk Organize Sanayi Bölgesi’nde altyapı çalışmalarının sona geldiğini açıkladı. Aydın, sanayi bölgesine elektrik ve doğal gaz bağlandığında fabrikaların üretime başlayabileceğini belirtti.

OSTİM modeli Özbekistan’a taşınıyor

100 hektarlık alanda kurulan ve yönetimi OSTİM tarafından üstlenilecek olan sanayi bölgesine ilişkin bilgi veren Aydın, “OSTİM ekosistemini ilgi gösteren ülkelerde yaymak istiyoruz. Sanayi, üniversite, AR-GE ve ihracat odaklı yapımızı burada da uygulayacağız” dedi.

Özbekistan hükümetinin sanayi bölgesi kurmak için OSTİM’e arazi tahsis ettiğini hatırlatan Aydın, ilk aşamada teknoloji tabanlı ve belli standartlara sahip girişimlerin faaliyet göstereceğini vurguladı.

Türk firmaları için stratejik fırsat

Aydın, Özbekistan’da tarım, madencilik, enerji ve tekstil gibi birçok sektörde Türk firmaları için önemli fırsatlar bulunduğuna dikkat çekerek, “Firmalarımıza hazır bir altyapı sunmak büyük kolaylık sağlayacak. Hem ülkemizde üretim yapmak hem de yurt dışındaki olanakları değerlendirmek önemli” dedi.

Sanayide yapay zekâya entegrasyon vurgusu

Orhan Aydın, sanayi sektöründe yapay zekâ uygulamalarının önemine de değinerek, OSTİM’de dijitalleşme ve teknoloji dönüşümüne yönelik çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi. Yapay zekânın yönetim ve üretim süreçlerinde büyük değişim yaratacağını vurgulayan Aydın, firmalara eğitim desteği sağlanması gerektiğini belirtti.

“Yapay zekâ doğru kullanılmazsa riskler doğurabilir” diyen Aydın, bu sürecin üniversiteler ve uzmanlarla birlikte yönetilmesinin önemine işaret etti.